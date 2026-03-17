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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
El Circo Encantado supera el mal trago en Badajoz y logra el respaldo del público en su estreno
Tras dos aplazamientos y semanas de incertidumbre, la compañía consigue reactivar el espectáculo y confía en prorrogar su estancia
La Guardia Civil analiza una prenda íntima y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
Envía esos indicios al Laboratorio Central de Criminalística para tratar de averiguar si tienen relación con el crimen. Los dos hermanos guardaban mechones de pelo en sus habitaciones. Manuel, en un cajón del armario; Julián, en una caja de plástico
Dos detenidos por los últimos ataques con fuego a viviendas de Badajoz
Se trata de un hombre y una mujer. Ya fue arrestado un joven por su implicación en otro hecho violento similar, que el juez dejó en libertad con cargos
El presupuesto municipal de Badajoz es de 150, 5 millones de euros y un plan de inversiones de 12
Son 300.000 menos que el año anterior. Gragera destaca que no suben los impuestos y aunque calculan 3,2 millones más por el trimestre de la tasa de basura, hay 3,6 menos de devolución del IVA
El Gévora paga caros sus errores en Azuaga
Dos tantos del conjunto local en la primera mitad condenan al equipo de Martín Fernández, que encadena su segunda derrota consecutiva
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz