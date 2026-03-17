El presupuesto municipal de Badajoz es de 150, 5 millones de euros y un plan de inversiones de 12

No se aprobarán en tiempo y forma, como aspiraba el concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, incluso se han retrasado respecto al año anterior. Ya está listo el borrador de los presupuestos municipales de 2026 de Badajoz, que ascienden a 150,5 millones de euros, 300.000 menos que en 2025. Los ha presentado este lunes el alcalde, Ignacio Gragera, junto a Gijón, además un plan de inversiones para ejecutar este año, que incluye 7,5 millones de euros por la venta de suelo y 5 millones de los fondos europeos Edil (que son los antiguos Edusi).

Con este presupuesto, según el alcalde, pretenden «seguir haciendo crecer a Badajoz», que no solo depende de «cifras», sino de mejorar servicios y «trasformar barrios», algo que se puede hacer, «sin necesidad de tener que subir los impuestos». No ha habido más ingresos, por tanto, por esta vía, como tampoco los ha habido de las entregas a cuenta del Gobierno central que en noviembre anunció que subirían un 8,7% (más de 4 millones de euros). Han estado esperando para no incluirlos y después declararlos no disponibles, como ocurrió el año pasado. «Queríamos que estos presupuestos fuesen una imagen real de los ingresos que va a recibir este ayuntamiento y los gastos en los que va a incurrir», recalcó el alcalde.

3,2 millones más de la tasa de basura

Los 150.530.830 euros son el presupuesto consolidado, es decir, incluye a todos los organismos autónomos (FMD, Ifeba, IMSS y los consorcios). «Es un presupuesto contenido y ajustado a los ingresos que podemos obtener, que podrían ser más, por ingresos del Estado o por subida de impuestos, pero el alcalde no está dispuesto», defendió el concejal. Gijón detalló que los impuestos directos ascienden a 63 millones, los indirectos 8 millones y las tasas, precios públicos y otros ingresos 18 millones. Incluyen la tasa de basuras, que aporta 3,2 millones más que en 2025, porque el año pasado se aplicó desde el segundo trimestre y en 2026 se cobra el año entero (unos 8,8 millones). El ayuntamiento el año pasado tuvo derecho a la devolución del IVA indebidamente liquidado por los contratos con Tubasa y Aqualia, que son 3,6 millones menos que este año no va a ingresar.

Respecto a los gastos, están «muy ajustados» a las necesidades del ayuntamiento y, en concreto, en la partida de personal está contemplada la subida salarial, como la actualización del contrato de la limpieza de colegios, que sube 450.000 euros, 100.000 euros más para Cultura y 291.000 euros para el Centro de Protección Animal.

«Es un presupuesto ajustado a los ingresos que podemos obtener sin subir impuestos»

El concejal hizo hincapié en que el ayuntamiento está asumiendo «a pulmón» todas las subidas progresivas de los incrementos de precio y de los salarios. En gastos de personal solamente hay una actualización de 734.000 euros y los contratos de bienes corrientes y las actualizaciones de precios suponen 1,6 millones más.

Además, se prevé una partida de 900.000 euros para inversiones con cargo al presupuesto ordinario, que se complementa con un plan de inversiones. Incluye 528.000 euros destinados a todas las pedanías, que quedaron excluidas de las inversiones de la diputación, según apuntó el concejal. De igual modo, el alcalde reconoció que aunque la diputación no participa de manera directa en los planes de inversiones de las pedanías, sí pone sobre la mesa un plan de cofinanciación de Grandes Ciudades, en el que aporta 1 millón de euros para que el ayuntamiento acometa las obras que considere y ponga la misma cantidad de sus recursos propios.

1,1 millones se destinan a un plan para aglomerar 85.000 metros de pavimento

Del plan municipal de inversiones informó el alcalde, que recordó que el año pasado se presupuestó la venta de terrenos, pero no los han vendido hasta final de 2025. Con estos ingresos y con sobrantes de proyectos modificados se sufragarán inversiones en 2026 por valor de 7,2 millones de euros, muchas de ellas ya previstas en los presupuestos anteriores. Además, con cargo a los fondos Edil, en este ejercicio se ejecutarán más de 5 millones de euros de fondos europeos. En total, superan los 12 millones de inversión directa.

Como consecuencia de la tardanza de los presupuestos, algunas ya están en proceso de licitación, como los 800.000 euros para acerados. También está en licitación la urbanización de una parcela municipal en Valdebótoa que permitirá construir 33 Viviendas de Protección Oficial con un presupuesto de 650.000 euros. En licitación está la construcción de 4 viviendas en El Campillo. Incluye además la plataforma única en la avenida de Huelva por 929.000 euros. Se intervendrá, como ya se anunció «pero de una manera diferente», en la plaza de Santa María de la Cabeza. La obra será mayor a la inicialmente prevista, con 1 millón de euros, con los que se repondrán taludes y se eliminarán barreras.

Pozos para el agua del río

En cuanto al Plan de Grandes Ciudades con la diputación, se destinan 450.000 euros al Paseo de la Radio de Cerro de Reyes, 455.000 euros para un nuevo plan de reparación de acerados y casi 1,1 millones para una campaña de aglomerado «que en cuanto el tiempo lo permita podremos intervenir en más de 85.000 metros cuadrados de pavimento de la ciudad».

Otras inversiones que contempla el plan son 150.000 euros para el parking de Santa María y 110.000 euros para la construcción de nuevos pozos y captaciones de agua del río que no dependan del nivel, debido a las obras que acomete la Confederación Hidrográfica contra el nenúfar; 120.000 euros para la remodelación de la plaza Carmelo Solís y 100.000 euros para un nuevo parque de agua. También se mejorará la pista de BMX con una nueva rampa (69.000 euros), 100.000 euros para nuevos nichos en el cementerio de Gévora y hasta 500.000 para mejoras del alumbrado en distintos puntos de la ciudad.

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Son, según el alcalde, «inversiones fruto de la escucha activa a los vecinos que están repartidas por todos los barrios».