Protección Civil revisa las sirenas de emergencia de la termosolar Astexol 2 en Badajoz para garantizar la seguridad ciudadana

La central termosolar Astexol 2, ubicada en el término municipal de Badajoz, ha acogido en la mañana de este martes una revisión integral de su sistema de sirenas de emergencia, un dispositivo clave para alertar a la población en caso de incidente grave. La actuación, coordinada por técnicos de Protección Civil de la Junta de Extremadura junto a responsables de la planta, forma parte de un plan preventivo orientado a garantizar que todos los mecanismos de aviso funcionan correctamente.

"Venimos aquí a revisión del sistema de sirenas que tienen las centrales termosolares para información a la población por si ocurre algún accidente", ha explicado Claudia Torres, técnico de Protección Civil, quien insistió en que el objetivo principal es que los ciudadanos "sean conscientes de que está ocurriendo algo y simplemente sepan las medidas que se pueden llevar a cabo".

Dos sirenas alertaría a la población

Las zonas residenciales más cercanas, como El Plantío o el barrio del Corazón de Jesús, se sitúan aproximadamente a entre uno y dos kilómetros de la instalación. En este sentido, Torres ha destacado que ya se ha informado previamente a los municipios cercanos: "Contactamos con los alcaldes de Olivenza, de Badajoz y de todos los municipios por aquí cercanos, también para que avisasen a la población y fuesen conscientes de que si escuchan algo que tampoco se asusten".

Claudia Torres, técnico de Protección Civil, que ha participado en la revisión del sistema de emergencias de la planta termosolar Astexol 2 en Badajoz. / Santi García

Durante la jornada se han realizado varias pruebas técnicas. "Se han activado dos sirenas, primero de manera individual y luego un ciclo completo con tres fases de 60 segundos, con pausas intermedias, para comprobar que se escucha correctamente", ha detallado Torres. Además, se ha verificado que los niveles acústicos se ajustan a los límites establecidos.

¿Cuándo se activaría?

Desde la dirección de la planta, Luis Carrillo ha subrayado que este sistema "se activaría en caso de que nosotros pidiéramos ayuda exterior y fuera conveniente avisar a la población de alrededor de la planta de lo que está sucediendo". Según explica, la activación de las sirenas depende directamente del Centro de Emergencias 112 Extremadura en Mérida y está contemplada para situaciones de especial gravedad.

Luis Carrillo, responsable de la planta termosolar Astexol 2 en Badajoz. / Santi García

Carrillo recalca que la instalación cuenta con estrictos protocolos de seguridad: "Nuestro plan de autoprotección ya contempla un sistema de comunicación y una serie de procedimientos donde se establece lo que tiene que hacer cada persona". Además, recordó que la planta, operativa desde 2012, genera 50 megavatios de potencia, suficientes para abastecer a unas 30.000 personas, y emplea a cerca de 200 trabajadores de forma directa e indirecta.

Posibles riesgos

En cuanto a los posibles riesgos, desde Protección Civil insisten en que son muy limitados. "Lo más habitual podría ser una fuga de fluido térmico o un pequeño incendio, pero normalmente ocurre dentro de la planta y se sofoca rápidamente", ha explicado Torres. De hecho, los precedentes en Extremadura son escasos.

Por su parte, el técnico Michael Ferrera ha detallado que una vez decretada la supuesta emergencia, desde el 112 Extremadura se podría activar también una alerta masiva para la población. Se realizaría a través del sistema ES-Alert, pero solo ante escenarios extremos: "Para que enviáramos una alerta debería ser algo muy grave, como una nube tóxica que pudiera afectar a la población". En ese caso, las recomendaciones podrían ir desde el confinamiento hasta una evacuación, aunque insistió en que se trata de supuestos "muy hipotéticos".

Eficiencia de la revisión

La revisión también ha permitido detectar un fallo en una de las sirenas. "Hemos visto que una está teniendo problemas de comunicación con el 112, ha funcionado dos de cuatro veces", reconocía Ferrera tras la realización de esta revisión. Este tipo de incidencias, añade, justifican la importancia de estas pruebas periódicas: "Por eso se hace, para solventarlo y que funcione correctamente el día que sea necesario". Este fallo menor será subsanado por la empresa, que ha asegurado que el sistema funciona de manera manual por lo que no habría ningún tipo de riesgo de seguridad.

Michael Ferrera, técnico de Protección Civil, en primer término hablando por teléfono móvil con el centro 112 Extremadura. / Santi García

Además de las comprobaciones técnicas, la Junta de Extremadura está desarrollando una campaña de concienciación ciudadana. "Llevamos un año y medio intentando concienciar a la gente de su propia autoprotección", recuerda Ferrera, quien destacó las charlas en colegios y municipios cercanos a instalaciones industriales.

En definitiva, tanto Protección Civil como los responsables de Astexol 2 coinciden en lanzar un mensaje de tranquilidad: "La población debe estar tranquila porque casi nunca, o nunca, ha habido problemas fuera de la planta", concluía Claudia Torres.