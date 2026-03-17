El PSOE de Badajoz considera "insuficientes y tardías" las ayudas municipales tras las inundaciones

El Grupo Municipal Socialista ha calificado de "tardías e insuficientes" las ayudas municipales para las familias y empresas afectadas por las inundaciones registradas en Badajoz a finales de enero y principios de febrero, y que cuenta con una dotación "claramente inferior a la que se movilizó en situaciones similares".

La portavoz del grupo, Silvia González, ha recordado que el decreto de Alcaldía que declaraba las zonas afectadas por las inundaciones se aprobó el pasado 9 de febrero y que el anuncio de estas ayudas se produce "más de un mes después".

En ese sentido, ha señalado que "cuando hay familias y pequeños negocios que han sufrido daños importantes, un mes es mucho tiempo", al tiempo que ha recordado, a través de nota de prensa, que el Grupo Socialista ya pidió el 10 de febrero que el Ayuntamiento de Badajoz activara ayudas económicas directas para los afectados.

Según ha apuntado, el programa aprobado ahora por el Instituto Municipal de Servicios Sociales establece dos modalidades de ayuda, que son de hasta 3.000 euros para familias y hasta 6.000 euros para empresas o establecimientos afectados, que son "exactamente las mismas cuantías que se fijaron tras las inundaciones provocadas por la borrasca Efraín en diciembre de 2022".

Reducción de la cuantía

Esto indica, a juicio del PSOE, que el Ayuntamiento de Badajoz ha "optado por reproducir el mismo esquema de ayudas sin apenas modificaciones", aunque ha señalado que la dotación inicial anunciada ahora es de 190.000 euros, frente a los 350.000 euros que se habilitaron entonces, lo que supone casi un 46 por ciento menos que en aquella ocasión.

Para los socialistas, esta diferencia "plantea dudas" sobre la previsión económica con la que se ha diseñado esta línea de ayudas, ya que, según recuerda, el alcalde afirma que la partida se ampliará si fuera necesario, ante lo que González considera que "si ya se prevé esa posibilidad, lo razonable habría sido dotarla desde el principio con una cuantía suficiente", ha señalado.

Además, el PSOE considera que las emergencias derivadas de fenómenos meteorológicos extremos deberían abordarse desde un verdadero fondo municipal de contingencia para situaciones extraordinarias, en lugar de recurrir al presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales.

"Las emergencias climáticas no son política social ordinaria. Son gestión de riesgos y emergencias, y deberían contar con instrumentos económicos específicos. Los servicios sociales están para atender situaciones de vulnerabilidad social estructural, no para asumir la primera respuesta económica ante catástrofes que afectan a toda la ciudad", ha explicado González.

Gestión de las ayudas de la Junta

Asimismo, la portavoz socialista ha destacado también el precedente de las inundaciones provocadas por la borrasca Efraín en 2022, cuando la Junta de Extremadura habilitó una línea de ayudas por valor de 2,1 millones de euros para los afectados, y los ayuntamientos debían tramitar o canalizar esas solicitudes. Sin embargo, ha indicado, el Ayuntamiento de Badajoz "no llegó a gestionarlas pese a existir 76 vecinos afectados, por lo que esas ayudas no llegaron finalmente a sus destinatarios", ha lamentado.

Por otra parte, ha recordado que el Gobierno de España aprobó el 17 de febrero de 2026 un Real Decreto-ley con medidas urgentes para paliar los daños causados por los temporales que afectaron a distintas zonas del país, tras declararse las zonas afectadas como emergencia de protección civil.

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Este paquete incluye ayudas directas a personas desalojadas -de hasta 150 euros por persona y día-, compensaciones por daños en viviendas, enseres, comercios o industrias, apoyo al sector agrario y ayudas a los ayuntamientos para reparar infraestructuras públicas dañadas, tras lo que lamenta que "hoy en día, sin embargo, no consta que la Junta de Extremadura haya activado todavía una línea autonómica de ayudas comparable a la que puso en marcha tras las inundaciones de 2022", ha concluido.