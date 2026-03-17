Seis empresas de Badajoz participan en un programa pionero para implementar la IA a su negocio

Seis empresas de Badajoz participarán en el programa Amplia para implementar la inteligencia artificial a retos prioritarios de negocio. Un proyecto pionero, no solo en Extremadura, sino a nivel nacional. La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, inicia la primera edición con doce empresas extremeñas seleccionadas, seis por provincia.

El acto de presentación del programa se ha celebrado este martes con las empresas participantes, el secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Preciado, y el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García. Este encuentro ha marcado el comienzo del trabajo de acompañamiento que realizarán junto con los negocios en el proyecto Amplia, en el cual se han recibido 116 candidaturas de toda la región, procedentes de más de 50 municipios.

El presidente ha explicado que es un programa de transformación, lo que implica un compromiso por parte de las empresas. "Necesitamos que los equipos de las compañías se dediquen durante unos meses a trabajar en colaboración junto con el grupo de expertos que hemos buscado entre la Junta de Extremadura y la Cámara de Comercio para que acompañarles en todo el proceso. Así, crearán un autodiagnóstico para observar qué competencias necesitan mejorar". La duración está prevista hasta junio.

Además, Mariano García ha aclarado que no es un programa de formación, sino de acompañamiento, y que la inteligencia artificial "no viene a sustituir a nadie, sino a potenciar el tejido empresarial". Varios expertos asesorarán y analizarán junto a las empresas sus debilidades y trabajarán donde se crea que pueden servir la aplicación de inteligencia artificial. Según ha señalado, "este programa permite avanzar en innovación, digitalización y competitividad. Cuando sumamos esfuerzos y alineamos recursos, conseguimos que los proyectos lleguen más lejos y generen un impacto real en la economía de la región".

Cámaras de comercio en España

Durante la presentación, García reconoció "la labor visionaria" que ha tenido la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de Extremadura y comentó que otras cámaras de comercio de España se han puesto en contacto para interesarse por este programa. "Estamos convencidos de que va a generar un impacto directo en las empresas, no solo en las participantes, sino que, los ejemplos que vamos a sacar en esas participaciones, lo vamos a aplicar luego a un número mucho mayor".

Por su parte, el secretario general de Transformación Digital, Juan Carlos Preciado, ha resaltado que las empresas van a empezar a aplicar la IA de manera práctica y guiada en su día a día. "Se han recibido más de 100 candidaturas de más de 50 municipios y esto evidencia que nuestras empresas quieren innovar y mejorar su competitividad". Este programa cuenta con una inversión de 240.000 euros para desarrollar pilotos reales de automatización e IA. "Las oportunidades en nuestra región pasan por la transformación digital”, ha subrayado.

Empresas participantes

Las compañías que participarán en el programa Amplia son: Komvida, Fernando Torres Probikes, Mirafutura, Avannza, Electrofil y Mañero Trasportes. La mayoría coincidieron en que les gustaría agilizar procesos como servicios de atención al cliente, administrativos y reducir tiempos de respuesta con la implementación de la inteligencia artificial.

Según la Cámara de Comercio de Badajoz, la convocatoria ha puesto de manifiesto la apuesta de las empresas extremeñas por acelerar su digitalización. El 90% de las candidaturas identificó su reto como prioritario o crítico para este año, con especial concentración en ámbitos como operaciones, dirección, ventas, marketing y atención al cliente, y administración y finanzas.

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"El análisis de los retos presentados ha permitido identificar cuatro grandes patrones de transformación en las empresas seleccionadas: automatización documental y de procesos repetitivos, inteligencia comercial y relación con cliente, optimización operativa e industrial, y toma de decisiones basada en datos. Sobre esa base, cada empresa trabajará durante el programa con un equipo multidisciplinar de expertos que combina estrategia, negocio y tecnología", ha concluido.