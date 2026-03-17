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Hasta el miércoles 18 de marzo

Talavera la Real, en Badajoz, se convierte en una residencia para cineastas

El municipio, que se incorpora este año como nueva sede, acogerá talleres, proyecciones de largometrajes y conciertos de música

Presentación de la Residencia de Cine de Extremadura en Talavera la Real (Badajoz).

Presentación de la Residencia de Cine de Extremadura en Talavera la Real (Badajoz). / Juntaex

Carolina León Carvajal

Badajoz

Talavera la Real (Badajoz) se convierte estos días en punto de encuentro del cine con la llegada de la Residencia de Cine de Extremadura, que celebra en el municipio una nueva fase de su tercera edición con 16 proyectos en desarrollo.

La localidad pacense, incorporada este año como nueva sede, acoge hasta mañana miércoles, 18 de marzo, el laboratorio de industria de la Residencia, en el que los participantes trabajarán durante varios días en talleres sobre el impacto social de sus películas y en la búsqueda de su audiencia potencial, guiados por asesores y profesionales del sector, según ha informado la Residencia de Cine de Extremadura en nota de prensa.

Junto a esta vertiente formativa, la programación incluye una importante conexión con la vida local, ya que los residentes convivirán con vecinos de Talavera la Real y participarán en algunas de sus tradiciones más representativas, como la romería popular o las Iluminarias de San José, que pondrán el broche final a esta estancia. La clausura de esa jornada contará además con un concierto del artista extremeño El Gato con Jotas.

Semana de Cine Extremeño e Iberoamericano

El municipio acoge también la Semana de Cine Extremeño e Iberoamericano, con la proyección de cinco películas, que ya comenzó ayer lunes y se extenderá durante el día de hoy. La primera de ellas es el cortometraje documental 'Ciao Bambina', de Carolina Yuste, madrina de esta tercera edición. La mayoría de las sesiones estarán acompañadas de coloquios con directores y, en algunos casos, con sus protagonistas.

Algunas de las películas, que han sido candidatas a los Premios Goya, serán proyectadas ante alumnos del IES 'Bachiller Diego Sánchez' de la localidad.

Los responsables de la Residencia, Juan Antonio Moreno y Yolanda Barrasa, han subrayado el valor de una iniciativa que busca impulsar proyectos cinematográficos surgidos de territorios periféricos y acercar la creación audiovisual a espacios donde "habitualmente no se hace cine". También han agradecido la implicación de los vecinos de Talavera la Real en el desarrollo de las actividades.

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La Residencia de Cine de Extremadura mantiene este año un formato mixto, que combina laboratorios presenciales en Guadalupe y Talavera la Real con asesorías online. En esta edición participan 16 proyectos, cinco de ellos extremeños, seis procedentes de otras comunidades autónomas y cinco de distintos países iberoamericanos. El programa culminará en noviembre con la celebración de la Extremadura Film Market en Guadalupe.

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