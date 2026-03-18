Tras más de 3 años
Los derribos prosiguen en el José Pache de Badajoz a la espera de que sea desalojado por completo
Algunos okupas se han marchado ya y solo quedarían dos parejas por abandonar el recinto
Los derribos en el antiguo estadio José Pache de Badajoz prosiguen este miércoles a la espera de que sea desalojado por completo y puedan demolerse todas las construcciones que quedan pie.
Según cuenta una de las personas que reside ilegalmente en las instalaciones, ya solo quedarían dos parejas por marcharse. "Nos iremos, no queda otra", expresa, mientras la máquina comienza a tirar unas dependencias junto a los vestuarios, que se derribaron ayer.
Él lleva viviendo en el viejo estadios desde hace 7 años y medio y asegura que hasta ayer había cerca de una veintena de 'okupas', que han ido abandonando el recinto en las últimas horas. Se queja de que la notificación de la orden de desahucio se le comunicó a las 11.00 de la mañana de ayer y que no se le han dado los cinco días de plazo que marca la ley.
No obstante, la parte en la que él reside no se ha empezado a demoler, pendiente de que se vayan de manera voluntaria.
Sin incidentes
Los trabajos de derribo se están desarrollando sin incidentes por el momento y en la zona hay presencia permanente de la Policía Local. También hay personal de la secretaría general de la Consejería de Infraestructuras, propietaria de las viejas instalaciones deportivas.
El derribo del José Pache, como adelantó este diario, se retomó ayer, tras tres años paralizado mientras se resolvía la situación de los okupas. Ante la negativa a marcharse, la Junta denunció ante el juzgado la ocupación de edificio público.
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