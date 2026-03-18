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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Los perfiladores de la Guardia Civil predijeron quiénes eran los asesinos de Francisca Cadenas: "Un vecino de una vivienda próxima al túnel"
Los agentes de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo concluyeron en julio de 2024, veinte meses antes de la detención de los dos vecinos, que la mujer había sido víctima de un "homicidio con ocultación de cadáver". Concluyeron que lo más probable era que Francisca sufriera "un abordaje sorpresivo en la calle" y que "quien lo hizo contara con medios para inmovilizarla o introducirla en una casa sin darle tiempo a gritar o pedir ayuda"
Las obras en el colector del arroyo Rivillas de Badajoz eliminan ya los vertidos y encaran su fase final
Aqualia culmina las actuaciones de emergencia en la estación de bombeo para acabar con los atascos y malos olores mientras se ultiman trabajos pendientes en el entorno
El CD Villafranco denuncia el deterioro de sus instalaciones y la falta de iluminación: "Hay riesgo de lesiones"
El club pone el foco en la escasa iluminación de los campos, las limitaciones de los vestuarios y la necesidad de mejorar un recinto en el que entrenan a diario decenas de jugadores
La abogada de la familia de Francisca Cadenas: "A día de hoy hay indicios de que pudo haber un móvil sexual"
La acusación particular no descarta solicitar la prisión permanente revisable para uno o los dos hermanos si la instrucción de la causa concluye esta motivación. La defensa de los detenidos lo niega y dice que el autor confeso mató a la víctima en un ataque "de ira" y en solitario
La Fundación CB de Badajoz proyecta el cortometraje 'Niaga Evil' de José Luis Orta Enciso
El documental invita a reflexionar sobre la vida y las segundas oportunidades en un contexto de ciencia ficción interdimensional
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz