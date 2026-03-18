Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Los agentes de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo concluyeron en julio de 2024, veinte meses antes de la detención de los dos vecinos, que la mujer había sido víctima de un "homicidio con ocultación de cadáver". Concluyeron que lo más probable era que Francisca sufriera "un abordaje sorpresivo en la calle" y que "quien lo hizo contara con medios para inmovilizarla o introducirla en una casa sin darle tiempo a gritar o pedir ayuda"

Aqualia culmina las actuaciones de emergencia en la estación de bombeo para acabar con los atascos y malos olores mientras se ultiman trabajos pendientes en el entorno

El club pone el foco en la escasa iluminación de los campos, las limitaciones de los vestuarios y la necesidad de mejorar un recinto en el que entrenan a diario decenas de jugadores

La acusación particular no descarta solicitar la prisión permanente revisable para uno o los dos hermanos si la instrucción de la causa concluye esta motivación. La defensa de los detenidos lo niega y dice que el autor confeso mató a la víctima en un ataque "de ira" y en solitario

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