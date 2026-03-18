La radio que emocionó a la ONU: el viaje de Aspace Badajoz a Ginebra que dio voz a la inclusión

Aspace Badajoz vive una experiencia difícil de olvidar en Ginebra. No era un viaje cualquiera: "Nos invitaron a participar en la 34 sesión del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad", explica Pedro Montero, logopeda y coordinador de la radio de la entidad. Este viaje se realizó del 7 al 10 de Marzo y acudieron tras la invitación de la vicepresidenta del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, Amalia Gamio.

Allí, en un foro internacional retransmitido en directo a través de ONU TV, tres jóvenes, Miguel Guerra, Inés Díaz y Álex Moreno, se convirtieron en protagonistas. "Hablaron de nuestro proyecto de comunicación inclusiva, creado y protagonizado por personas con parálisis cerebral", subraya Montero.

Objetivo cumplido

La esencia del proyecto es clara: "Nuestra radio nació para dar voz a quienes muchas veces no son escuchados". Y ese mensaje resonó con fuerza en la sede de Naciones Unidas y gracias a ello, uno de sus objetivos, ser altavoz, se cumplió. Para Montero, el instante clave fue rotundo: "El mejor momento que vivimos fue durante la charla en la sesión porque nos permitió dar visibilidad al trabajo que hacen".

Pero el viaje también tuvo su lado humano y emocional fuera de las instituciones. El día previo, el grupo recorrió la ciudad de Ginebra. "Lo que más les impresionó fue el lago Lemán, enorme, y su gran chorro de agua”, recuerda. Tras la calma del paseo llegó la tensión: "Los chicos estaban muy nerviosos el día anterior, ensayamos mucho, era normal".

El equipo de Aspace Badajoz en Ginebra durante su viaje para participar en la ONU. / La Crónica

Una intervención muy emotiva

Los nervios se transformaron se templaron y reaccionaron de manera muy profesionalidad cuando llegó el momento. "Durante la charla estuvieron geniales, como auténticos profesionales hablando de su experiencia", afirma. Y mientras ellos hablaban, el impacto se multiplicaba entre quienes escuchaban: "Los compañeros que no pudieron intervenir se emocionaron, se les saltaron las lágrimas".

El equipo de Aspace Badajoz en la entrada de la ONU en Ginebra. / La Crónica

No solo ocurrió allí. Desde Badajoz, la comunidad que ha creado Aspace siguió la retransmisión en directo. "Nuestros compañeros se emocionaron al verlos en directo", añade. La radio, más que un proyecto, se confirmó como un vínculo: "Son un grupo de amigos, se ha logrado que haya mucho feeling".

Aplauso los usuarios y para el proyecto

El reconocimiento fue inesperado y contundente. "De las diez entidades participantes, fuimos los únicos a los que aplaudieron", destaca Montero. Un aplauso que abrió puertas: "Representantes de otros países quieren contactar con nosotros para futuros proyectos".

La conclusión, para el coordinador, es clara y llena de reivindicación: "Esta invitación demuestra que las personas con discapacidad no solo son receptores de derechos, sino agentes activos del cambio". Y añade con sinceridad: "Si no estamos en estos espacios para la gente no existimos".

Tras dos años de trabajo para llegar hasta allí, el balance no admite dudas: "Ha sido muy emocionante, un objetivo cumplido, un 10 para todo el equipo". Un viaje que empezó en Badajoz y terminó dejando huella en el corazón de Europa y en quienes creen que la comunicación puede cambiar realidades.