Sorprendido con un dron en zona prohibida del hospital Don Benito-Villanueva mientras operaba un helicóptero
Los hechos se produjeron cuando los agentes detectaron la posible presencia de drones en un área de especial restricción de seguridad, próxima a la plataforma de aterrizaje del centro hospitalario
Samuel Sánchez
La Guardia Civil ha instruido expedientes sancionadores a un piloto por sobrevolar con un dron la zona restringida del helipuerto del Hospital Don Benito-Villanueva y carecer de autorización para operar este tipo de aeronaves.
Según ha informado este miércoles el Instituto Armado en una nota, los hechos se produjeron cuando los agentes detectaron la posible presencia de drones en un área de especial restricción de seguridad, próxima a la plataforma de aterrizaje del centro hospitalario.
Tras establecer un dispositivo en la zona, los agentes sorprendieron el pasado lunes a una persona que manejaba un dron en una finca anexa mientras realizaba labores de tratamiento de cultivos, coincidiendo con la operatividad de un helicóptero sanitario.
Una vez identificado, los agentes comprobaron que el piloto no disponía de la autorización exigida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y que operaba en un espacio aéreo restringido, lo que suponía un riesgo para la seguridad de las operaciones aéreas.
La Guardia Civil ha puesto los hechos en conocimiento de AESA por supuestas infracciones a la Ley de Seguridad Aérea.
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