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Formación

Un taller en Don Beito pone el foco en los prejuicios sobre salud mental femenina

El objetivo era contribuir a desmontar los estereotipos desde varias perspectivas

Formación desarrollada por Proines.

Formación desarrollada por Proines. / LCB

El Ayuntamiento de Don Benito continúa desarrollando actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, dentro de la programación organizada en torno al 8 de marzo. En los últimos días se ha celebrado la charla ‘Mujer y salud mental: mitos y realidades’, una iniciativa que ha contado con la colaboración de la Asociación Proines Salud Mental y que ha sido promovida por el área municipal de Igualdad.

Durante la sesión se abordaron algunos de los estereotipos y creencias que todavía persisten en torno a la salud mental de las mujeres, con el objetivo de analizarlos y contribuir a desmontarlos desde una perspectiva informativa y de sensibilización.

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La actividad también sirvió para reflexionar sobre los factores que influyen en el bienestar emocional y sobre la importancia de generar espacios de apoyo, escucha y acompañamiento para las mujeres. Desde el consistorio destacan que estas acciones contribuyen a fomentar la sensibilización social y a avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

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