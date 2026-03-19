La cofradía de Jesús Obrero de Badajoz presenta su primer cartel oficial para la Semana Santa

La Hermandad de Jesús Obrero de Badajoz vivirá hoy una jornada histórica con la presentación de su primer cartel oficial de Semana Santa, una obra que nace con vocación de convertirse en tradición para el barrio y en toda la ciudad. El acto se ha celebrado tras la eucaristía en honor a San José y ha estado conducido por Miguel Luna. Durante el mismo se ha dado a conocer el primer cartel de la cofradía y también se han realizado reconocimientos a aquellos que han colaborado con este colectivo de Cerro de Reyes de Badajoz.

Florencio Rodríguez, hermano mayor de la cofradía, ha explicado que este cartel no es una simple imagen, sino "un reflejo de todo lo que hemos conseguido, lo que hemos pasado y lo que hemos sentido" durante el último año y medio. Un periodo intenso en el que, según destaca, la hermandad ha crecido desde dentro, reforzando su identidad y sus vínculos.

El cartel con siete elementos

La obra, concebida de forma colectiva por los miembros de la hermandad, reúne siete elementos fundamentales que condensan la esencia de este tiempo. Entre ellos destaca el corazón de la Virgen con los siete puñales, donado por una hermana, que simboliza "el amor y la fe de nuestro barrio". A su lado, la nueva candelería cedida desde San Fernando representa la unión y la evolución de la hermandad, que este año da un paso adelante en su estética procesional.

El cartel también incorpora un elemento sensorial único: el incienso propio de la Virgen, creado por Sancha Tradición Popular. Se trata de un aroma "dulce y reconocible" que, en palabras del hermano mayor, "forma parte ya de nuestra identidad". Junto a él, adquiere especial protagonismo el traje de torero donado por Juan Ángel Corbacho y con el que se ha confeccionado la saya para la virgen que iba a ser estrenada el año pasado, pero la lluvia lo impidió.

Cartel anunciador de la hermandad Jesús Obrero de Badajoz para la Semana Santa 2026. / La Crónica

Otro de los elementos más impactantes es la corona de espinas que porta la Virgen, reflejo del dolor compartido con Cristo, así como la presencia de la iglesia de la barriada, entendida como "la casa de todos". Completa la composición el llamador del paso, dedicado a las víctimas de la riada de 1997 que se saldó con 22 fallecidos en la ciudad y tres más en Valverde de Leganés. Este es un gesto que subraya el compromiso social de la cofradía.

El fondo del cartel, envuelto en humo, no es casual, según detalla el hermano mayor, representa "las tinieblas, los momentos difíciles, lo malo que también hemos pasado", aportando una dimensión más profunda y realista a la obra.

Reconocimientos

Más allá de la presentación, el acto ha contado con un emotivo reconocimiento a quienes hacen posible el día a día de la hermandad. La cofradía ha querido agradecer a costaleros y colaboradores con distintos obsequios por su labor silenciosa pero imprescindible. Entre los homenajeados figuran nombres como Juan Ángel Corbacho, Sancha Tradición Popular o Miguel Luna, entre otros.

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La jornada ha culminado con un besamanos a la Virgen, que ya luce preparada para la ocasión con su nueva saya. Una cita que marca un antes y un después para Jesús Obrero, consolidando su identidad y su presencia en la Semana Santa de Badajoz con un mensaje claro: tradición, esfuerzo y sentimiento compartido. Su próxima cita será el sábado día 28 de marzo cuando, si el tiempo lo permite, la Virgen Dulce Nombre de María procesionará por las calles de Cerro de Reyes.