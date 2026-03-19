Tráfico de drogas
Condenado dos veces en tres meses por dedicarse al 'telecoca' en Badajoz
El tribunal, tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, le impone 2 años y 9 meses de prisión
Un vecino de Badajoz ha sido condenado dos veces en tres meses por vender droga mediante el conocido como método de ‘telecoca’, es decir, suministrar estupefacientes tras un encargo por teléfono en un punto previamente acordado con sus clientes.
La Audiencia de Badajoz, que le impuso el pasado mes de diciembre 5 años de prisión por un delito similar -sentencia que está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)-, lo ha condenado ahora a 2 años y 9 meses de cárcel y al pago de una multa de 500 euros.
Atenuante muy cualificada
El tribunal dictó sentencia de conformidad, después de que la fiscalía y la defensa, en manos de Raúl Montaño, llegaran a un acuerdo. El ministerio público solicitaba inicialmente 5 años de prisión para el acusado al concurrir la agravante de reincidencia, pero la pena rebajó a 2 años y 9 meses al aplicarle la atenuante muy cualificada de drogadicción.
Los hechos por los que ha sido condenado tuvieron lugar entre septiembre de 2022 y abril de 2024, cuando la Policía Nacional inició un seguimiento al acusado ante las sospechas que seguía dedicándose al tráfico de drogas a pequeña escala mediante el método del ‘telecoca’, delito por el que ya había sido condenado en 2021, aunque se suspendió la pena de prisión, beneficio condicionado a que no delinquiera en los siguientes cuatro años a partir de esa fecha.
En estos seguimientos para vigilar sus movimientos, los agentes lo sorprendieron hasta en tres ocasiones entregando droga a cambio de dinero a sus clientes en distintos puntos de la ciudad, a los que se desplazaba utilizando un coche o a bordo de una motocicleta. Las sustancias fueron intervenidas posteriormente a los compradores y se comprobó que eran envoltorios con distintas cantidades de cocaína por un valor de entre los 50 y los 116 euros.
Al aceptar una sentencia de conformidad el acusado reconoce los hechos y el fallo es firme.
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