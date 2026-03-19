Continúa la polémica por la propuesta sobre el ascensor de la Alcazaba: "Es un disparate"

Continúa la polémica por la propuesta de Adenex sobre la instalación de un ascensor en La Alcazaba. Fondenex ha expresado su "estupor" ante esta proposición, la cual, ha asegurado, vulneraría claramente la Ley 2/1999 de Protección del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

La organización se une así a la oposición que presentó ayer la Asociación Civica de Badajoz, quien consideró la propuesta una "agresión directa al patrimonio histórico de la ciudad". De la misma forma, Fondenex ha indicado que, aunque ignora bajo qué directrices técnicas, históricas y legales se ha realizado esta idea, por lo que se aprecia en la imagen publicada del resultado final, "es una agresión a las soberbias murallas de la alcazaba". "Solo observar el croquis dado a conocer produce un impacto visual severo sobre el monumento, declarado Bien de Interés Cultural", ha señalado.

En este sentido, Fondenex considera "un disparate" levantar un ascensor encima de una de las torres albarranas y advierte de que la infraestructura dificultaría además la contemplación de los muros de la alcazaba. Por ello, espera que la Consejería de Cultura no autorice el proyecto "bajo ningún concepto".

Siempre que no cause deterioro

Asimismo, la asociación ha querido matizar que está de acuerdo en mejorar la accesibilidad de los monumentos, pero "siempre que no se cause deterioro a los mismos o un impacto visual inadmisible". "Visitar el castillo de Monfragüe y gozar de la vista de la umbría de Las Corchuelas y del Salto del Gitano es una experiencia inolvidable, pero a nadie se le ocurre poner un elevador o unas escaleras mecánicas", ha comparado.

Por tanto, ha informado también de que ya se ha dirigido a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura para solicitar información detallada sobre el proyecto. Asimismo, ha anunciado que se opondrá a su desarrollo en todas las instancias administrativas y judiciales que resulten competentes.

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"Cualquiera que conozca el recinto de la alcazaba de Badajoz sabe que es plenamente accesible en vehículo. No es preciso un nuevo acceso alternativo que va contra la integridad del monumento", ha aseverado. Además, ha indicado, el coste del elevador, que "podría llegar a los 300.000 euros", cuando los organismos oficiales podrían emplearlo en labores de rehabilitación de las murallas.