Este domingo se presenta el cartel oficial de la Semana Santa de Monesterio

El próximo domingo, 22 de marzo, el templo parroquial de Monesterio acogerá los actos de presentación del cartel anunciador y pregón infantil de la Semana Santa. La actividad, promovida por la Junta de Cofradías y Hermandades se celebrará tras la Eucaristía de las 12:00 horas.

Según explica Isabel María López, Hermana Mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Junta de Cofradías ha decidido que, a partir de ahora, cada año, sea una hermandad la que diseñe el cartel que anuncia la Semana Santa monesteriense. Para esta edición, se ha preparado un cartel, muy especial. Se ha trabajado con “mucha ilusión”. La sorpresa se desvelará una vez finalizada la misa. La Hermana Mayor, “agradece” la colaboración de dos empresas locales, gracias a las cuales ha sido posible la financiación del cartel. Posteriormente, tal y como ocurrió el año pasado, tendrá lugar el Pregón Infantil de la Semana Santa, que correrá a cargo de la niña Lola Parra Sánchez.

Martes Santo

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, tradicionalmente, desfila durante la noche y la madrugada del martes al miércoles Santo. Este año, según adelanta Isabel María López, la imagen del Cristo con la cruz a cuestas, “cambiará su recorrido”. La intención, expresa la Hermana Mayor, es que, esta imagen, “una de las más veneradas de la localidad”, transite por “aquellas calles por las que casi nunca pasan las procesiones”. Así, para esta edición, el recorrido, en silencio y penitencia, con el acompañamiento de decenas de penitentes, pasará por la calle Sol, “como deferencia a los mayores de la residencia”.

Durante estos días, la hermandad se encuentra inmersa en la celebración del quinario al Nazareno, que concluye este viernes, día 20. Ese mismo día tendrá lugar la asamblea de hermanos y donde se perfilarán todos los trabajos previos al desfile de su titular. La salida en procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno tendrá lugar el Martes Santo, 32 de marzo, a las 22:00 horas. El itinerario transitará por la Plaza del Pueblo, calles Sol, Soledad, Calilla, Sevilla, Cabarco, Paseo Extremadura, Doctor Alarcón, y Virgen de Gracia, de regreso a la parroquia. Se trata de uno de los recorridos más largos de cuantos desfilarán en esta Semana Santa.

Programa oficial

La Juta de Cofradías y Hermandades de Monesterio está integrada por la Archicofradía Sacramental y Virgen de los Dolores, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Hermandad de la Virgen de Tentudía y el Señor Resucitado. A través de estos colectivos, en colaboración con la Parroquia, se organizan todas las actividades litúrgicas y los desfiles procesionales que, este año, como principal novedad, tendrá la incorporación de una nueva procesión, tras la donación de la imagen de Jesús en la Borriquita, que procesionará al mediodía del Domingo de Ramos.

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El programa oficial, con horarios y recorridos oficiales, se dará a conocer durante el pregón oficial de la Semana Santa, que se celebrará el día 27, Viernes de Dolores, tras el pregón que abrirá oficialmente las fiestas, este año, a cargo del sevillano, con lazos familiares en Monesterio, Rafael Salcedo.