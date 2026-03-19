Expectación ante una nueva promoción inmobiliaria en Villafranca de los Barros

Tras la reunión del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros con sus vecinos para saber cuáles son sus demandas sobre la vivienda privada, el mismo viernes se presentó la primera promoción privada de viviendas, aunque en este caso, no se levantará en suelo facilitado por el ayuntamiento a la empresa, sino en unos terrenos adquiridos de manera independiente por ellos justo al lado del Mercadona.

Los representantes de Grupo FFJJ Construcciones realizaron cuatro pases de información y posterior atención individual al público el pasado viernes 13 de marzo, en un salón del restaurante Le Bistró. Allí, reunieron a un centenar de personas interesadas en poder adquirir vivienda al precio más asequible posible.

Un centenar de personas se dieron cita para escuchar la oferta de la empresa

Lo más destacado de las exposiciones informativas es el tipo de construcción que pretenden realizar, llamado “steel frame” con revestimiento de isolpro, manera de construcción que según avanzaron lleva implantada desde hace años en otros países del mundo. El objetivo de esta elección de materiales es el de abaratar los costes y que el precio final de la vivienda sea más asequible, y así poder contrarrestar la inflación de la vivienda que vive España actualmente.

También quisieron destacar los plazos de construcción, ya que, al usar esta metodología, estos disminuyen considerablemente, garantizando a los posibles compradores allí presentes que una vez se de inicio a construir, todo estaría finalizado en un plazo de seis meses, mucho menor a las construcciones rudimentarias que se llevan a cabo normalmente.

Las viviendas tendrán un tipo de construcción "steel frame" con revestimiento de isolpro, con el objetivo de abaratar precios

Respecto a qué se ofertó, fueron varios tipos de viviendas, con diferentes extensiones y plantas. Las plantas bajas estándar, tendrían un total de tres o cuatro dormitorios, a elegir, con una parcela de 90 metros cuadrados y con un precio final de 110.000 euros. Los dúplex, también contarían con los mismos dormitorios y la extensión subiría a 118 metros cuadrados. También existe la posibilidad de unas viviendas de planta baja más amplia, de 150 metros cuadrados, con un precio de 160.000 euros.

Todo ello, como avanzaron en las presentaciones, está abierto a los cambios que quieran hacer los compradores, debido a que, al tener esta forma de construcción, les da mucha facilidad para poder ajustarse a todo lo que el demandante requiera.

Actualmente tanto empresa como posibles clientes se encuentran en fase de negociación y compra, también asesorados por ellos mismos, ya que ofrecen a todos sus clientes el servicio de ayuda a financiación de mano de la empresa pacense Hipotecas Siglo XXI, que forma parte de la constructora.