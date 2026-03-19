El VI Festival de Cortos Kilómetro 666 abre el plazo de presentación de obras

El VI Festival de Cortometrajes “Kilómetro 666”, que se celebrará la semana del 20 al 24 de octubre de este 2026 en Villafranca de los Barros, mantiene abierta la convocatoria para la recepción de los trabajos audiovisuales en categoría de cortos.

En la presentación han estado presentes tanto Míriam García Cabezas como concejala de Cultura, y Fernando Clemente, coordinador del Área de Cultura. Tomó primero la palabra la concejala, quien defendió que quieren queremos animar a todos esos profesionales, agencias y distribuidoras que quieran estar presentes en este festival. El plazo de entrega terminará el día 15 de julio. Las bases se pueden encontrar en la web del ayuntamiento y en los perfiles del Área de Cultura, aunque también serán enviadas a diferentes puntos clave de distribución, escuelas o academias de cine para que tengan conocimiento del festival.

“Queremos animar a todos esos profesionales, agencias y distribuidoras que quieran estar presentes en este festival”

Fernando Clemente, coordinador del Área de Cultura, comenzó recordando varios cortos que pasaron por este certamen de Villafranca de los Barros el año pasado, siendo varios de ellos nominados a los Premios Goya celebrados hace pocos días en nuestro país. Destacó el título de “Ángulo muerto”, que fue premiado a mejor corto de ficción en los citados premios nacionales de la Academia de Cine, destacando el gran nivel que puede alcanzar el cine extremeño.

Los premios se mantienen igual respecto a años anteriores. El festival contará con un galardón a mejor película, de 2500 euros. Luego habrá premios al mejor guion, a la mejor interpretación y a la mejor música. También a la mejor película de terror, de ficción y el premio del público, que afirma que desde que se implantó “ha sido un éxito, toda la gente que viene a la sala participa con su voto, y además su voto no suele coincidir con el voto del jurado”. También se dará un premio a alguna personalidad relacionada con el cine a nivel nacional, aunque respecto a esto “todavía no podemos avanzar nada, aunque seguro que será una persona muy vinculada al cine y que se merezca este premio”.

El galardón a mejor películara contará con 2.500 euros. También habrá premios de mejor dirección, música, interpretación, ficción terror y un premio del público.

Respecto a participación, el año pasado se presentaron unos 148 cortos, “cada vez tenemos más, aunque destaco que cada vez tenemos más de calidad. Algunos han pasado por muchos festivales y vienen hasta con premios” afirmó Clemente. Míriam añadía que “también desde hace dos años hemos notado que llegan más cortos de animación, tantos que el año pasado pudimos hacer una sección especial de animación”. Gracias a este aumento de participación de ficción, el año pasado se pudo celebrar una jornada matinal donde se proyectaron varios cortos dirigidos a un público infantil a escolares del municipio. Este año se va a intentar hacer lo mismo, eso sí, a la espera de ver cuántos se presentarán.

El cartel ha sido diseñado por Raúl Claro y se contará con la participación de la Diputación de Badajoz y la Filmoteca de Extremadura.