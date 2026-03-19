Una marcha por la inclusión de las personas con Down recorre las calles de Zafra

La localidad pacense de Zafra celebra este viernes la Marcha por la Diversidad con motivo del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, una cita que contará con la participación de más de 400 personas entre alumnado, docentes y entidades sociales.

La marcha, que cumple este año su décimocuarta edición, comenzará a las 10.30 horas desde la Plaza de España y concluirá en el Pabellón Central del ferial.

Acto de visibilización y concienciación

Además, incluirá un acto de visibilización y concienciación protagonizado por la comunidad educativa de Zafra así como por centros de localidades del entorno y diversas entidades vinculadas a esta discapacidad.

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Cabe recordar que se trata de una iniciativa de Down Zafra con la colaboración del Ayuntamiento de Zafra, según concluye el consistorio en nota de prensa, con el objetivo de promover la inclusión y la igualdad de oportunidades.