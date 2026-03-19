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Una mujer resulta herida tras ser atropellada en Badajoz

El accidente se ha producido sobre las 18.30 horas en la avenida Díaz Ambrona

Hospital Universitario de Badajoz.

Hospital Universitario de Badajoz. / S. GARCÍA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Una mujer ha sido atropellada en la tarde de este jueves en Badajoz. En concreto, el accidente se ha producido sobre las 18.30 horas en la avenida Díaz Ambrona.

Según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud y una patrulla de la Policía Local.

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Traslado al hospital

Como consecuencia del accidente, la mujer, de 28 años, ha sufrido un trauma en una pierna y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Badajoz.

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