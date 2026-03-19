Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Condenado dos veces en tres meses por dedicarse al 'telecoca' en Badajoz
El tribunal, tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, le impone 2 años y 9 meses de prisión
El Perpetuo Socorro y el Materno Infantil contarán con una modernización energética integral y una renovación de sus instalaciones
El Grupo Negratín y Citanias han sido las empresas adjudicatarias de la licitación, que cuenta con una inversión de más de 11 millones de euros
La Orquesta de Extremadura ofrece hoy un concierto de cámara en el palacio de congresos de Badajoz
Será interpretado por el quinteto viento con piano
El PSOE "desmonta" el presupuesto municipal del PP: "más recaudación y menos inversión"
El grupo socialista critica que solo dedica el 0,64% a inversiones reales, un 94% menos que en 2025, «se inflan cifras con recursos ajenos» y se repiten desde 2023
Los colegios de Badajoz abren sus puertas para conseguir nuevos alumnos de cara al próximo curso
La caída de la natalidad ha generado aulas vacías, por lo que los centros educativos compiten para presentarse ante los padres como la mejor opción para sus hijos
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz