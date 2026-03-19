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La Vera Cruz de Badajoz impulsa una gran recogida de alimentos este sábado en San Francisco

La hermandad hace un llamamiento urgente a la ciudadanía para colaborar con el comedor social de San Vicente de Paúl en plena antesala de la Semana Santa

Miembros de la hermandad de la Vera Cruz con una pequeña parte de los alimentos recogidos en octubre de 2024 en el paseo de San Francisco de Badajoz.

Miembros de la hermandad de la Vera Cruz con una pequeña parte de los alimentos recogidos en octubre de 2024 en el paseo de San Francisco de Badajoz. / La Crónica

Jonás Herrera

Jonás Herrera

Badajoz

La acción social cofrade vuelve a demostrarse con un nuevo acto solidario en el centro de Badajoz. Si el 7 de marzo la asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz realizó su tradicional ensayo solidario, este sábado el Paseo de San Francisco de Badajoz será escenario de una nueva recogida de alimentos organizada por la Hermandad de la Vera Cruz, una de las citas más destacadas dentro de las obras sociales cofrades en la antesala de la Semana Santa.

"Lo que celebramos el sábado es la recogida de alimento que lo organiza la cofradía de la Vera Cruz", explica Juan Tinoco, administrador de la hermandad, quien detalla que lo recaudado en esta iniciativa estará destinado, como cada año, al comedor social de San Vicente de Paúl.

Piden la colaboración

La cita tendrá lugar junto al templete del paseo, donde los hermanos de la cofradía instalarán su punto solidario y se extenderá desde las 10.00 hasta las 14.00 horas. "Estaremos los hermanos de la cofradía puestos junto al templete de San Francisco como todos los años", señala el administrador, quien además destaca la importancia de la implicación ciudadana: "Esperamos que participe toda la ciudad que quiera acompañarnos y echar una manita".

El llamamiento es claro y urgente. "Estamos en un tiempo en el que el comedor nos pide que echemos una mano porque hacen falta alimentos", advierte. Entre los productos más necesarios, subraya especialmente "productos de higiene, embutidos, latas de conserva, legumbres, pasta, aceite, leche y artículos de aseo personal". Además, también se aceptarán aportaciones económicas para reforzar la ayuda.

Cartel de la recogida de alimentos de la hermandad de la Vera Cruz de Badajoz.

Cartel de la recogida de alimentos de la hermandad de la Vera Cruz de Badajoz. / La Crónica

Fe y compromiso social

La recogida de este sábado retoma una tradición que combina fe y compromiso social. "Siempre hacemos una recogida en octubre y otra previa a la Semana Santa", recuerda Tinoco. Sin embargo, la última campaña pública no pudo celebrarse con normalidad: "En octubre la tuvimos que suspender por causas meteorológicas, aunque se realizó una donación directa desde la hermandad".

A pesar de ello, los precedentes son muy positivos. "Normalmente las recogidas de octubre han tenido mucho éxito, con entre 600 y 700 kilos de alimentos recogidos", destaca el administrador, poniendo en valor la respuesta solidaria de los pacenses.

La caridad, un pilar fundamental

Para la hermandad de la Vera Cruz, esta iniciativa forma parte esencial de su identidad. "No solamente nos dedicamos al culto a nuestros titulares, sino que otro pilar fundamental es la caridad y la obra social", afirma Juan Tinoco. Una labor que se mantiene activa durante todo el año: "Desde los inicios venimos colaborando con el comedor San Vicente de Paúl y seguimos haciéndolo en todo lo que podamos aportar".

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En este contexto, la recogida de alimentos se presenta como una oportunidad clave para canalizar la solidaridad ciudadana. "Toda ayuda siempre es buena", concluye Tinoco, animando a los vecinos de Badajoz a sumarse a una jornada donde la tradición cofrade se convierte, una vez más, en sinónimo de compromiso social.

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