Detenido en Zafra (Badajoz) un prófugo de la justicia por agresión sexual a un menor

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en la localidad pacense de Zafra que estaba huido de la justicia y que estaba reclamado por las autoridades judiciales de su país de origen, Brasil.

El arrestado es un ciudadano brasileño que residía en Zafra y al que se le acusaba de un delito de agresión sexual a un menor de edad. Los hechos sucedieron entre el 2024 y el 2025 en la localidad brasileña de Corumbá de Goiás.

Las autoridades judiciales de Brasil decretaron en el mes de febrero de 2026 prisión preventiva para el detenido en Badajoz y solicitaron su búsqueda internacional mediante la emisión de una Red Notice de Interpol.

De esta manera, se iniciaron las gestiones para localizar al detenido e intercambiaron información agentes de la Guardia Civil con sus homólogos brasileños en la sede en Río de Janeiro del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal de Brasil (CCPI-RJ). Así, el cuerpo español determinó que el investigado residía en la provincia extremeña y llevó a cabo la correspondiente localización y detención.

El otro fugitivo, de Málaga

Por otro lado, la Guardia Civil también ha arrestado en Benalmádena (Málaga) a otro fugitivo, quien tenía en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega por parte de Francia dada su involucración en el secuestro y tortura del fundador de una empresa proveedora de monedas digitales y su mujer, por el que pedía un rescate de 10 millones de euros.

El secuestro se produjo cuando el empresario y su esposa dejaban a sus hijos en el colegio. En ese momento el detenido, junto a otros tres encapuchados, los asaltaron con armas de fuego, y llegaron incluso a amputar un dedo al padre como medida de presión, antes de que fuera interrumpido por las autoridades francesas. Una vez liberadas las víctimas, identificaron al grupo criminal por completo y detuvieron a todos los miembros de la organización excepto a uno de ellos, que huyó a España para evitar su captura.

La Unidad Civil Operativa de la Guardia Civil (UCO) ubicó al prófugo en Valencia, donde residía con su pareja y un amigo y llevaban una vida "bastante discreta". Ahí se alojaban en apartamentos alquilados por internet y usaban la tarjeta bancaria de una cuarta persona para no dejar rastros.

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Más tarde, se mudaron a Sevilla con unos familiares y después a Cádiz, antes de asentarse en Benalmádena (Málaga) donde fueron finalmente localizados y detenidos por el Instituto Armado la semana pasada. Para su detención, traslado y custodia a los Juzgados de Fuengirola (Málaga) se empleó un amplio dispositivo policial dada su peligrosidad y por la posibilidad de que la organización criminal a la que pertenecía intentara su liberación.