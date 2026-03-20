Hasta el domingo
La Haba (Badajoz) celebra su cuarta Feria del Jamón, Lomo y Salchichón desde este viernes
Hay programadas degustaciones y actividades culturales y de ocio para todos los públicos, además de estands de venta de productos
La localidad pacense de La Haba vuelve a colocar desde hoy en el mapa gastronómico y turístico a la provincia de Badajoz con la celebración de la IV Feria del Jamón, Lomo y Salchichón, que se celebrará hasta el domingo.
Durante tres días, el municipio se convertirá en un punto de encuentro para amantes de la gastronomía, productores locales y visitantes que deseen descubrir los sabores más representativos de la dehesa extremeña.
La feria contará con estands de exposición y venta, degustaciones de productos ibéricos, exhibiciones gastronómicas, actuaciones musicales y actividades para todos los públicos, configurando una propuesta que combina tradición, cultura y turismo.
En la presentación de la feria, la diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Belén Valls destacó el valor de esta cita como escaparate del sector agroalimentario y del potencial turístico de los municipios de la provincia. «La Feria del Jamón, Lomo y Salchichón de La Haba es mucho más que una feria gastronómica; es un homenaje a nuestra tierra, a la dehesa y al trabajo de quienes cuidan cada día de nuestros campos y de nuestros productos», afirmó ayer.
Asimismo, subrayó que productos como el jamón, el lomo o el salchichón representan la historia, el conocimiento y la dedicación de generaciones de productores y productoras, y constituyen auténticos embajadores de la provincia. «Cada pieza refleja paciencia, saber hacer y pasión. Son productos que nos identifican y que llevan el nombre de nuestra tierra a todos los rincones», señaló.
También puso en valor el papel de este tipo de iniciativas para impulsar el desarrollo de los municipios rurales "eventos como esta feria generan actividad económica, atraen visitantes, dinamizan el comercio local y ayudan a que nuestros pueblos sigan siendo lugares vivos donde merece la pena vivir, invertir y disfrutar".
Punto de encuentro
Por su parte, el alcalde de La Haba, José González, valoró la evolución de una feria, que nació con el objetivo de reivindicar la tradición ganadera y gastronómica del municipio y que, en apenas cuatro ediciones, se ha convertido en uno de los eventos más destacados de la comarca. «Hoy podemos decir con orgullo que se ha convertido en un punto de encuentro para vecinos, visitantes y profesionales del sector», dijo.
En representación de las entidades colaboradoras, Leticia Quintana destacó la implicación del tejido empresarial en la organización de la feria y el interés creciente que despierta entre el público. «Para las empresas locales es una oportunidad única para mostrar la calidad de nuestros productos y compartir con los visitantes una parte fundamental de nuestra cultura gastronómica», aseguró.
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