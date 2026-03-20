Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Previsión turísticaVillasviejasIris JugoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suceso

Dos heridos graves y uno leve en un accidente de tráfico en la N-435 a la altura de Valle de Matamoros (Badajoz)

Como consecuencia, han sido trasladadas al Hospital de Zafra

Así ha quedado el vehículo tras el accidente en la N-435.

Así ha quedado el vehículo tras el accidente en la N-435. / Guardia Civil

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Tres personas han resultado heridas este viernes en un accidente de tráfico en el kilómetro 63 de la carretera N‑435, a la altura del término municipal del Valle de Matamoros, en la provincia de Badajoz.

En concreto, según informa la Guardia Civil, el suceso ha tenido lugar sobre las 14.20 horas y se ha producido cuando el vehículo se ha salido de la vía por el margen derecho.

Hasta el lugar de los hechos se ha movilizado una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, así como un equipo de Cruz Roja Extremadura.

Noticias relacionadas

Traslado al hospital

Como consecuencia del accidente, tres personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad y una de carácter leve. Posteriormente, han sido trasladadas al Hospital de Zafra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  2. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  3. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  4. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  5. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  6. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  7. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  8. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz

Dos heridos graves y uno leve en un accidente de tráfico en la N-435 a la altura de Valle de Matamoros (Badajoz)

Dos heridos graves y uno leve en un accidente de tráfico en la N-435 a la altura de Valle de Matamoros (Badajoz)

Los operadores móviles habilitan un servicio gratis para los afectados por la llegada del 4G y el 5G a Monesterio

Los operadores móviles habilitan un servicio gratis para los afectados por la llegada del 4G y el 5G a Monesterio

La mejor torrija de Badajoz la firma El Laurel

Detenido en Badajoz por estafar más de 7.000 euros en un establecimiento comercial

Detenido en Badajoz por estafar más de 7.000 euros en un establecimiento comercial

Siete chefs competirán por el mejor plato de tomate en Santa Amalia

Siete chefs competirán por el mejor plato de tomate en Santa Amalia

Detenido en Zafra (Badajoz) un prófugo de la justicia por agresión sexual a un menor

Detenido en Zafra (Badajoz) un prófugo de la justicia por agresión sexual a un menor

La Semana Santa de Almendralejo no podrá optar este año a ser declarada Fiesta Regional

La Semana Santa de Almendralejo no podrá optar este año a ser declarada Fiesta Regional

El cachopo de Jamonalia vuelve a estar entre los mejores del mundo

Tracking Pixel Contents