Suceso
Dos heridos graves y uno leve en un accidente de tráfico en la N-435 a la altura de Valle de Matamoros (Badajoz)
Como consecuencia, han sido trasladadas al Hospital de Zafra
Tres personas han resultado heridas este viernes en un accidente de tráfico en el kilómetro 63 de la carretera N‑435, a la altura del término municipal del Valle de Matamoros, en la provincia de Badajoz.
En concreto, según informa la Guardia Civil, el suceso ha tenido lugar sobre las 14.20 horas y se ha producido cuando el vehículo se ha salido de la vía por el margen derecho.
Hasta el lugar de los hechos se ha movilizado una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, así como un equipo de Cruz Roja Extremadura.
Traslado al hospital
Como consecuencia del accidente, tres personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad y una de carácter leve. Posteriormente, han sido trasladadas al Hospital de Zafra.
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