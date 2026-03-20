'Con la miel en los labios', 'Santa bendita', 'Extrema y dulce' y otras nueve propuestas compiten en el I Certamen de Torrijas de Badajoz

Badajoz ya tiene un nuevo escaparate para presumir de cocina y de identidad. La Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz, Atugaba, con la colaboración de la concejalía de Turismo del ayuntamiento, ha puesto en marcha la primera edición de un certamen dedicado a la torrija, uno de los postres más reconocibles de estas fechas. La iniciativa nace con la idea de promocionar la ciudad a través de su gastronomía y dar visibilidad a los negocios locales en un momento de gran tirón turístico.

En esta primera edición participan 12 establecimientos, con propuestas que van desde la receta más clásica hasta versiones más creativas, siempre con la vista puesta en el sabor, la presentación y la presencia de productos extremeños. El Silencio compite con 'La Torrija de Juli', El Casino de Badajoz presenta 'Con la miel en los labios', Sahannas lleva 'Torrijas al estilo Sahannas', mientras que Vértice 2.0 propone 'Torrija de leche con emulsión de queso de la Serena'.

Además, La Bistrológica apuesta por 'Torrija caramelizada con helado de café'. Lugaris participa con 'Torrija tradicional en pan brioche'. La Galera presenta 'Tentación dorada'. Cafetería Altai se suma con 'Recuerdos de antaño'. El Blau compite con 'Torrija Blau con helado de cremosito del Zajar y tierra explosiva'. El Laurel defiende 'Santa bendita'. Donoso Carnicerías presenta 'Extrema y dulce' y Pan Frito Restobar cierra el cartel con 'Un susurro de Extremadura'.

Vainilla, nata o anís extremeño

Aunque el punto de partida sea el mismo, cada casa ha querido dar a su torrija un sello propio. En El Laurel, Cecilio Cordero explica que la suya forma parte ya de la identidad del restaurante. "Queríamos ser fieles a la que tenemos en casa y es la que hemos traído para defenderla". Su propuesta, 'Santa bendita', parte de una infusión de leche condensada, nata, leche, canela, anís extremeño y unas gotas de vainilla. Después, la torrija se sella en plancha con mantequilla, se sirve sobre la propia infusión y se acompaña con helado.

Cordero recuerda además que es un postre asentado en la carta desde hace años. "Como es un postre clásico y la gente lo demanda, al igual que una tarta de queso o algo con chocolate, decidimos tener la torrija", cuenta.

En la cafetería Altai, Jesús Vélez reivindica la vigencia del dulce de siempre y su vinculación con la Cuaresma. "Siempre tenemos el dulce típico como es la torrija en todos los 40 días de la cuaresma". Su creación, 'Recuerdos de antaño', se apoya en un pan de masa madre elaborado con fermento de agua de uvas pasas, una infusión de anís en grano y anís estrellado, además de canela, naranja y limón. A ello se suma un requesón de queso de cabra para aportar cremosidad, yema de huevos camperos y una decoración final con limón confitado y azúcar de naranja. "Nos recuerda tanto por dentro como por fuera a todos los sabores de cuando éramos pequeños", señala.

Se premia el sabor y la creatividad

Junto a esa línea más reconocible, el certamen deja espacio también para las elaboraciones de nueva creación. En Lugaris, Lucía García ha diseñado una torrija específica para el concurso. Lleva pan brioche enriquecido en mantequilla, base de crema de Baileys, esferificaciones de caramelo, helado de anís y un crujiente de pimentón de la Vera con miel de Extremadura. Una combinación que busca sorprender sin desligarse del territorio. "Creo que hay que darle apoyo a este tipo de iniciativas, porque si no, al final estas cosas se pierden".

También el Casino de Badajoz se ha sumado con una propuesta nueva, pensada en exclusiva para esta cita. Jennifer de la Flor presenta 'Con la miel en los labios', una torrija elaborada a partir de la base clásica de leche, canela y cítricos, a la que añaden nata para aportar cremosidad y licor de bellota. El broche final lo pone el azúcar moreno y la miel flameada. "Es nueva para el certamen". La intención, reconoce, es que la receta pueda quedarse después en el establecimiento. "Sabemos que van a pedirla mucho para los desayunos y meriendas".

Un concurso para promocionar ciudad

Desde la organización, el presidente de Atugaba, Manuel Corbacho, insiste en que el certamen no se entiende solo como una competición, sino como una acción de promoción gastronómica y turística. "La finalidad de la asociación es la promoción del turismo gastronómico de la ciudad". En su opinión, la Semana Santa y estas fechas ofrecen una oportunidad perfecta para que quienes visitan Badajoz descubran sus locales a través de una excusa tan reconocible como la torrija.

La idea es que el visitante llegue atraído por el concurso y termine conociendo el resto de la oferta de cada negocio, ya sea en sala o en formatos para llevar. "La torrija actúa aquí como reclamo, pero también como puerta de entrada a una oferta mucho más amplia", indica. "Seguramente el año que viene se presente más gente", apunta Corbacho, convencido de que la experiencia animará a otros compañeros a sumarse.

En cuanto al jurado, el concurso reúne perfiles de peso, con nombres reconocidos dentro y fuera de la ciudad. Se valoran la presentación, el sabor, el uso de productos extremeños y otros aspectos técnicos, aunque hay un criterio que destaca por encima del resto. "Lo que más puntúa es el sabor".

Los premiados

Los ganadores de la primera edición del Concurso de Torrijas han sido el Restaurante El Laurel, que se alzó con el primer premio; Lugaris, que obtuvo el segundo galardón; y Carnicería Donoso, que logró el tercer puesto. De este modo, estos tres establecimientos se convierten en los grandes protagonistas de una edición inaugural que reconoce la calidad, la elaboración y la creatividad en torno a uno de los dulces tradicionales de la Semana Santa.

Noticias relacionadas

En cuanto a los premios, el certamen ha repartido 500 euros y placa para el primer clasificado, 300 euros y placa para el segundo, y 150 euros y placa para el tercero.