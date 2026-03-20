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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Operación de la Policía Nacional de Badajoz en el Cerro de Reyes por los últimos tiroteos
Los agentes están llevando a cabo un registro en una vivienda de la calle Grecia
Muere un hombre de 42 años tras caer desde varios metros en una nave de Don Benito
El suceso se produjo por causas que aún se desconocen
Tres condenados a 8 años y medio de cárcel por traficar con 'coca' oculta en botes de especias en Badajoz
El tribunal cree probado que actuaron de forma concertada entre sí, y con terceras personas que operaban desde Colombia, para introducir 42 kilos de droga, simulando una operación de comercio internacional
Más de 700 voces gritan en Badajoz "¡No a la guerra!"
La protesta se ha prolongado una hora, bajo la lluvia, desde la avenida de Huelva a la plaza de España
El artista Ángel Stanich ofrece un concierto dentro de su ‘Gira aún sin nombre’ en Badajoz
El espectáculo tendrá lugar a las 22.00 horas en la sala Off Cultura
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz