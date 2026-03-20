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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

La Policía Nacional en la calle Grecia, hoy, en Badajoz

La Policía Nacional en la calle Grecia, hoy, en Badajoz / Andrés Rodríguez

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Operación de la Policía Nacional de Badajoz en el Cerro de Reyes por los últimos tiroteos

Los agentes están llevando a cabo un registro en una vivienda de la calle Grecia

Muere un hombre de 42 años tras caer desde varios metros en una nave de Don Benito

El suceso se produjo por causas que aún se desconocen

Tres condenados a 8 años y medio de cárcel por traficar con 'coca' oculta en botes de especias en Badajoz

El tribunal cree probado que actuaron de forma concertada entre sí, y con terceras personas que operaban desde Colombia, para introducir 42 kilos de droga, simulando una operación de comercio internacional

Más de 700 voces gritan en Badajoz "¡No a la guerra!"

La protesta se ha prolongado una hora, bajo la lluvia, desde la avenida de Huelva a la plaza de España

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El artista Ángel Stanich ofrece un concierto dentro de su ‘Gira aún sin nombre’ en Badajoz

El espectáculo tendrá lugar a las 22.00 horas en la sala Off Cultura

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