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Operación de la Policía Nacional de Badajoz en el Cerro de Reyes por los últimos tiroteos
Los agentes están llevando a cabo un registro en una vivienda de la calle Grecia
La Policía Nacional de Badajoz está llevando a cabo este viernes por la mañana una operación en el Cerro de Reyes relacionada con los tiroteos y ataques con fuego contra viviendas que se han venido sucediendo en las últimas dos semanas en esta barriada y la de San Roque.
Los agentes están desplegados en la calle Grecia, donde se está registrando una casa. De momento, no ha trascendido si hay detenidos.
Detrás de estos episodios violentos, según fuentes policiales, estaría el enfrentamiento que mantienen dos familias desde hace tiempo.
Primer ataque
El primer ataque con fuego fue a una vivienda de la calle Alfonso XIII, en San Roque, a la que apenas 48 horas trataron de prender fuego y tirotearon.
Entre medias, dos varones abrieron fuego desde una moto contra una casa de la calle Grecia, en el Cerro de Reyes, que volvió a ser tiroteada este pasado martes y a la que ya se habían lanzado objetos incendiarios antes.
También fue rociada con líquido inflamable y se le prendió fuego a la fachada de una casa de la calle Serrano, en San Roque.
Tres detenidos
La Policía Nacional ha detenido por su presunta implicación en los hechos de las calles Alfonso XIII y Serrano a tres personas, dos varones y una mujer. Esta última no llegó a pasar a disposición judicial y los dos hombres, tras prestar declaración ante el juez, fueron puestos en libertad con cargos.
A los dos se les investiga por un delito de incendio de vivienda y a uno de ellos, además, por amenazas graves.
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación, que, como ayer reconoció el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, está siendo "compleja" por la falta de colaboración por parte de posibles testigos.
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