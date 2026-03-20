En un comunicado
El PSOE de Badajoz presenta una moción ante el ayuntamiento contra la intervención en Irán sin respaldo internacional
El Grupo Municipal insta al consistorio a situarse "con claridad" en defensa de la paz, el respeto a las reglas internacionales y la búsqueda de soluciones dialogadas
El Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción en el Ayuntamiento de Badajoz para fijar una "posición clara" frente a la escalada militar entre Estados Unidos e Irán, "rechazando cualquier intervención que no cuente con el aval de la comunidad internacional y defiendiendo una salida basada en la diplomacia".
Desde el PSOE han subrayado que este conflicto "no es una cuestión lejada", y que sus efectos "ya se trasladan a la vida diaria", con el encarecimiento de la energía y de los productos básicos, lo que acaba "repercutiendo directamente" en las economías familiares y en el tejido productivo.
Esta iniciativa se presenta, ha señalado, en una semana en la que la ciudad de Badajoz ha salido a la calle para mostrar su rechazo a la guerra, en la que cerca de 800 personas participaron anoche en una manifestación en defensa de la paz. "No es algo ajeno ni lejano: hay una respuesta clara en la calle que ahora debe tener también reflejo en las instituciones", ha insistido.
Posición clara
De esta forma, los socialistas aseguran que la moción "fija una posición clara": por un lado, la condena de las vulneraciones de derechos humanos en Irán, especialmente en lo relativo a la represión de mujeres y personas disidentes; por otro, el rechazo a que esa realidad sirva de justificación para actuaciones militares al margen del Derecho Internacional.
El texto pone el foco también en las víctimas civiles, ante la que que "ninguna estrategia política puede amparar la pérdida de vidas inocentes", y advierte del riesgo de normalizar decisiones unilaterales que "debilitan los mecanismos internacionales de control".
"Con esta moción, el Grupo Socialista busca que el Ayuntamiento de Badajoz se sitúe con claridad en defensa de la paz, el respeto a las reglas internacionales y la búsqueda de soluciones dialogadas ante los conflictos", ha concluido.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz