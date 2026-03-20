Tres condenados a 8 años y medio de cárcel por traficar con 'coca' oculta en botes de especias en Badajoz

Ocho años y medio de prisión para cada uno de ellos y el pago de una multa de 3 millones de euros. Es la condena que la Audiencia de Badajoz ha impuesto a un empresario de Badajoz, un comercial andaluz y a la hija de un empresario colombiano por introducir 42 kilos de cocaína camuflados en botes y bolsas de especias, que llegaron desde Bogotá hasta Madrid por vía aérea y acabaron en una nave del polígono industrial El Nevero.

El tribunal considera probado que los tres procesados actuaron concertados entre sí, y con terceras personas que operaban desde Colombia, para que la droga llegara a territorio español bajo la apariencia de una operación de comercio internacional legal, con el objetivo de distribuirla posteriormente y obtener un beneficio económico ilícito (el valor de la droga intervenida superaba los 1,2 millones de euros).

En su sentencia, los magistrados señalan que los tres acusados aceptaron participar en esta operación ilícita de importación, aportando cada uno de ellos «un elemento imprescindible para el plan» y ejecutando las funciones que les correspondían.

Con conocimiento

En este sentido, descartan que, como los procesados aseguraron durante el juicio, hubieran sido engañados y tuvieran un desconocimiento absoluto de que en los botes y bolsas que contenían los cuatro palés que llegaron desde Colombia hubiera mezclada cocaína con las especias. A este respecto, el tribunal sostiene que los actos «típicos» que ejecutaron para que la carga llegara a España, pudiera ser retirada del aeropuerto y transportada hasta la capital pacense son «impensables sin tener conocimiento de las actividades de narcotráfico».

El tribunal tampoco tiene dudas de que formaban parte de un grupo criminal organizado, cuyos miembros tenían funciones repartidas y contaban con medios «idóneos» para simular una operación comercial entre empresas de dos países con «la única finalidad» de traer la droga camuflada en las especias.

La sociedad colombiana se dedica a la construcción y comercialización y el objeto social de la de Badajoz, que carecía de actividad mercantil, era guardar muebles y palés y, según el fallo, no consta que tuviera «conocimientos, experiencia, medios o clientes para darle salida» a este tipo de mercancía alimentaria.

Ensayo previo

La sentencia recoge que la carga con la droga entró en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid -Barajas el 22 de abril de 2024, pero que los acusados, en cooperación con otras personas no enjuiciadas residentes en Colombia, ya habrían realizado un ensayo «aparentemente inocuo» en 2023 con el objetivo de comprobar que el circuito mercantil ideado carecía de riesgos para posteriores envíos de droga.

La mercancía llegó en cuatro palés con un peso de 1.806 kilos. La Guardia Civil y los agentes de Aduanas detectaron las sustancias estupefacientes en la carga y se realizó una entrega controlada. Es decir, se dejó que recogieran la mercancía -tardaron bastante en retirarla- y que se transportara bajo control policial hasta la nave de Badajoz, donde fue recepcionada por el empresario pacense, tras lo que fue intervenida y se detuvo a los acusados.

Un agente de la Guardia Civil obtiene muestras de un bote de cúrcuma. / GUARDIA CIVIL

La mujer fue interceptada en el aeropuerto de Madrid para volar a Colombia y permanece en prisión provisional desde entonces por el riesgo de fuga, mientras que los otros dos acusados quedaron en libertad con cargos.

El juicio por estos hechos se celebró los pasados días 3 y 4 de marzo Los dos acusados respondieron solo a las preguntas de sus abogados y la procesada se acogió a su derecho a no declarar.

La fiscalía solicitaba 13 años y medio de prisión para cada uno de ellos y una multa de 5,1 millones, mientras que las defensas, en manos de José Duarte, Jenaro García Fernández y Julio Zambrano, pedían su absolución, alegando que desconocían por completo que la carga contenía mercancía y reconociéndose como víctimas de un engaño.

Las defensas impugnaron el muestreo y el análisis de las sustancias estupefacientes, pero los magistrados entienden que se han seguido «rigurosamente» los protocolos tanto en la cadena de custodia de la droga como en la analítica, pesaje y tasación.

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Recurso ante el TSJEx

Duarte y Zambrano han confirmado que recurrirán la sentencia, que no es firme, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Por su parte, Jenaro García Fernández, ha informado de que en el caso de su clienta no lo hará.