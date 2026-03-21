Condenado por tener a 11 temporeros trabajando sin dar de alta en su finca de Badajoz
El tribunal le impone 1 año y 3 meses de cárcel por un delito contra el derecho de los trabajadores
La Audiencia de Badajoz ha condenado al dueño de una finca a 1 año y 3 meses de cárcel por tener a 11 temporeros recogiendo aceitunas sin estar dados de alta. El tribunal ha dictado sentencia de conformidad tras el acuerdo entre la fiscalía, la letrada de la Seguridad Social y la defensa, ejercida por Antonio Pessini.
Como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social, además de la pena de prisión, se le ha impuesto una multa de 9 meses con cuota diaria de 10 y se le ha inhabilitado para ser administrador de una empresa durante un año.
Asimismo, se ordena el cese de la actividad de la agromercantil también durante un año.
Los hechos por los que ha sido condenado se remontan a 2024, cuando la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo realizaron una visita a una finca de Olivenza (Badajoz), en la que de los 21 temporeros que había recogiendo aceitunas, 11 no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Las cuotas sociales debidas han sido satisfechas por el investigado antes del juicio.
No ingresará en prisión
A propuesta de la fiscalía, y con el beneplácito de la letrada de la Seguridad Social y la defensa, el tribunal acordó la suspensión de la pena de prisión, condicionada a que no delinca en los próximos 5. De lo contrario, este beneficio se revocará e ingresará en la cárcel.
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