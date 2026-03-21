Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la carretera Ex-202 a la altura de Usagre

Cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, han resultado heridas en un accidente de tráfico en la carretera EX-202, en el punto kilométrico 11, a la altura del término municipal de Usagre (Badajoz).

Según los datos aportados por el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el suceso se ha producido a las 9.45 horas, cuando ha recibido una llamada de alerta debido a que el vehículo se había salido de la vía.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una Unidad Medicalizada de Emergencia con base en Zafra, una PAC de Llerena, una unidad de Sorporte Vital Básico del Servicio Extremeño de salud así como efectivos de la Guardia Civil.

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Traslado al hospital

Como consecuencia del accidente, cuatro personas han resultado heridas. Dos varones, de 11 años cada uno, y una mujer de 45 han sufrido una contusión en la región costal, mientras que un varón de 75 años un traumatismo lumbar y en la cara. Todos han sido trasladados al Hospital de Llerena, los tres primeros en estado leve y el varón en estado menos grave.