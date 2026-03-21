Monesterio conmemora el Día Mundial de la Poesía con Serrat, sus poemas y sus poetas

La biblioteca municipal Cervantes de Monesterio, adelantó a la tarde del viernes, 20 de marzo, la conmemoración del Día Mundial de la Poesía. La efeméride celebra una de las formas más preciadas de la expresión lingüística de la humanidad, con el objetivo de reconocer el valor de la poesía como un catalizador del diálogo, la paz y la creatividad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), proclamó esta conmemoración en el año 1999, para “honrar a los poetas, revivir tradiciones orales de recitales de poesía, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía y fomentar su convergencia con otras artes como el teatro, la danza, la música o la pintura”.

En el marco de esta celebración, el Club de Lectura de la biblioteca monesteriense, organizó un café poético, con el que “unir personas” a través de dos actividades directamente relacionadas con este aniversario.

Serrat, poemas y poetas

La organización eligió como figura central la obra de Joan Manuel Serrat, figura fundamental en la popularización y difusión de la poesía, tanto en lengua española como catalana. Su musicalización de versos de grandes autores ha sido esencial en la divulgación de la obra de autores como Antonio Machado, Miguel Hernández, Joan Salvat-Papasseit o Mario Benedetti.

Los miembros del Club de Lectura compartieron y disfrutaron de un encuentro donde se compartieron textos de algunas de las letras del cantautor, “sus poemas y sus poetas”, explican desde el centro municipal de lectura. Tras un breve recorrido por su trayectoria y su relación con otros poetas, se compartieron poemas y canciones como, Mediterráneo, Lucía, La mujer que yo quiero, o la conocidísima, Nanas de la Cebolla, una de las piezas principales del álbum ‘Miguel Hernández’ (1972), con música original del cantautor argentino Alberto Cortez.

Telaraña poética

En una segunda parte, los participantes compartieron “creatividad y emociones”, a través de la iniciativa denominada, ‘Telaraña Poética’, un recurso cultural, impulsado por el Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura, que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Badajoz, especialmente diseñado para celebrar el Día Mundial de la Poesía.

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Cada participante, explican desde la organización, “trajo sus poesías favoritas”. Poemas compartidos y recitados en voz alta, que, compartieron espacio con otros textos llegados a través de una red de actividades poéticas que, para la ocasión, conectó al Club de Lectura de la biblioteca Cervantes, con el Club de Poesía de Mayores, de la ciudad cacereña de Plasencia. La organización contó con el apoyo del ayuntamiento de la localidad y de la Universidad Popular.