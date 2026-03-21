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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Imagen del estado en el que se encuentran las obras de urbanización en El Campillo de Badajoz.

Imagen del estado en el que se encuentran las obras de urbanización en El Campillo de Badajoz. / Santi García

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Las obras de urbanización en El Campillo de Badajoz superan el 60% de ejecución

Han finalizado las infraestructuras básicas y varios equipos simultáneos trabajan en distintas calles del entorno para acelerar las intervenciones. Las lluvias han generado un retraso de más dos meses

Una jornada para hablar sin filtros del cáncer de vejiga llega este lunes a Badajoz

El encuentro, de 9.00 a 14.00 horas y con acceso libre, busca ofrecer información útil, apoyo emocional y un lugar donde los pacientes puedan compartir su experiencia con libertad

El teatro López de Ayala de Badajoz programa más de 35 espectáculos para esta primavera

Habrá tributos, un musical flamenco, conciertos, teatro, magia y humor .Vuelven las verbenas a la terraza y las visitas guiadas teatralizadas

El querellante no comparece en el juicio contra la jueza de Badajoz acusada de prevaricación

Estaba citado como testigo y su abogada desconoce su paradero. «Es una burla más de este señor a la justicia», denuncia la defensa de la magistrada

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  2. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  3. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  4. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  5. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  6. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  7. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  8. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz

Las obras de urbanización en El Campillo de Badajoz superan el 60% de ejecución

Las obras de urbanización en El Campillo de Badajoz superan el 60% de ejecución

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de marzo

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de marzo

La mejor torrija de Badajoz la firma El Laurel

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El PSOE de Badajoz presenta una moción ante el ayuntamiento contra la intervención en Irán sin respaldo internacional

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Dos heridos graves y uno leve en un accidente de tráfico en la N-435 a la altura de Valle de Matamoros (Badajoz)

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Los operadores móviles habilitan un servicio gratis para los afectados por la llegada del 4G y el 5G a Monesterio

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