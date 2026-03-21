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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Las obras de urbanización en El Campillo de Badajoz superan el 60% de ejecución
Han finalizado las infraestructuras básicas y varios equipos simultáneos trabajan en distintas calles del entorno para acelerar las intervenciones. Las lluvias han generado un retraso de más dos meses
Una jornada para hablar sin filtros del cáncer de vejiga llega este lunes a Badajoz
El encuentro, de 9.00 a 14.00 horas y con acceso libre, busca ofrecer información útil, apoyo emocional y un lugar donde los pacientes puedan compartir su experiencia con libertad
El teatro López de Ayala de Badajoz programa más de 35 espectáculos para esta primavera
Habrá tributos, un musical flamenco, conciertos, teatro, magia y humor .Vuelven las verbenas a la terraza y las visitas guiadas teatralizadas
El querellante no comparece en el juicio contra la jueza de Badajoz acusada de prevaricación
Estaba citado como testigo y su abogada desconoce su paradero. «Es una burla más de este señor a la justicia», denuncia la defensa de la magistrada
¿Qué puede hacer la Junta de Extremadura en funciones tras el decreto que suaviza el bloqueo?
El Ejecutivo de María Guardiola podrá firmar convenios, conceder subvenciones y nombrar altos cargos, pero se mantiene el veto a proyectos de ley y a ayudas de cooperación internacional
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz