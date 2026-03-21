Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Han finalizado las infraestructuras básicas y varios equipos simultáneos trabajan en distintas calles del entorno para acelerar las intervenciones. Las lluvias han generado un retraso de más dos meses

El encuentro, de 9.00 a 14.00 horas y con acceso libre, busca ofrecer información útil, apoyo emocional y un lugar donde los pacientes puedan compartir su experiencia con libertad

Habrá tributos, un musical flamenco, conciertos, teatro, magia y humor .Vuelven las verbenas a la terraza y las visitas guiadas teatralizadas

Estaba citado como testigo y su abogada desconoce su paradero. «Es una burla más de este señor a la justicia», denuncia la defensa de la magistrada

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El Ejecutivo de María Guardiola podrá firmar convenios, conceder subvenciones y nombrar altos cargos, pero se mantiene el veto a proyectos de ley y a ayudas de cooperación internacional