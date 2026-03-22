Suceso
Un coche se lleva una farola y acaba volcando en el polígono el Nevero de Badajoz
El siniestro se ha producido frente a BigMat y el grupo Eulen, en la mañana de este domingo
Un coche ha volcado este domingo en el polígono industrial El Nevero de Badajoz. Según han detallado algunos testigos del accidente, el siniestro se ha producido frente a BigMat y el grupo Eulen, cuando el conductor del vehículo, un hombre de edad avanzada, se ha llevado una farola por delante antes de terminar volcando.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado se han desplazado efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, así como una patrulla de la Policía Local.
Asimismo, han indicado que han sido los ocupantes de los primeros coches que se detuvieron en la zona quienes han ayudado a sacar al conductor del vehículo. En el interior también viajaba una mujer, que tuvo que ser rescatada posteriormente por los bomberos.
El vehículo ha quedado muy dañado
Según cuentan los testigos, el vehículo ha quedado muy dañado a consecuencia del siniestro.
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