‘De Joven a Joven. Equilibrio en Movimiento’ promueve los valores de la Agenda 2030

La Diputación de Badajoz y el IES Lacimurga Constantia Iulia, de Navalvillar de Pela, han puesto en ponen en marcha ‘De Joven a Joven. Equilibrio en Movimiento’, un conjunto de actividades para promover los valores de la Agenda 2030 entre la juventud de la provincia.

Este proyecto se enmarca dentro del programa #MovimientoODS de la Institución Provincial, centrado en promover los valores de la Agenda 2030 entre la población joven de la provincia. Se trata de fomentar hábitos de vida saludables, el compromiso con el entorno y la incorporación de pequeñas acciones cotidianas alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para la Diputación de Badajoz, impulsar este tipo de acciones educativas supone una herramienta estratégica que permite acercar los valores de la sostenibilidad, la responsabilidad social y el compromiso con el territorio a las nuevas generaciones. Favorece, además, la creación de redes de colaboración entre centros de enseñanza de distintos municipios de la provincia.

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Este modelo pedagógico se basa en el aprendizaje experiencial, mediante dinámicas participativas que permiten trabajar competencias clave para la vida y el emprendimiento social, como la iniciativa, la toma de decisiones, la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía, la gestión emocional o la adaptación al cambio.