Aparatoso accidente de tráfico en el puente de la Universidad en Badajoz con tres vehículos implicados y un positivo en alcohol

El puente de la Universidad de Badajoz fue escenario en la noche del sábado de un llamativo accidente de tráfico en el que se vieron implicados varios vehículos. El siniestro se produjo pasadas las 22.30 horas en mitad del mencionado viaducto.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron distintas dotaciones de Policía Local y efectivos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) para atender a las personas implicadas.

El accidente

El suceso, según las primeras hipótesis que baraja la Policía Local de Badajoz, "previsiblemente" se produjo porque dos de los tres turismos implicados "se han golpeado conduciendo en el mismo sentido" del tráfico. Uno de ellos, tras el impacto, "ha invadido el sentido contrario" y, como consecuencia, ha terminado "golpeando a un tercero".

Este siniestro provocó gran revuelo en este puente que es muy transitado. El suceso generó afección de tráfico porque los efectivos de Atestados tuvieron que realizar sus diligencias para esclarecer todos los extremos del siniestro.

Positivo en alcohol

De igual manera, el equipo de Atestados realizó las pruebas de alcoholemia a los conductores de los vehículos implicados, como es habitual. De estos test, uno de ellos resultó ser positivo.

Se desconoce la tasa de alcohol que arrojó las pruebas realizadas y las sanciones que se le impusieron a dicho conductor.

Tres coches se vieron implicados en un accidente de tráfico en el puente de la Universidad de Badajoz. / La Crónica

Amplio despliegue

Además de los numerosos agentes de Policía Local, efectivos del SES también se desplazaron a este lugar para efectuar los análisis médicos a los implicados y comprobar el alcance de las lesiones que habían sufrido. Tan solo uno de los afectados tuvo que ser derivado al centro hospitalario con lesiones leves, el resto recibió el alta in situ.

Noticias relacionadas

También se desplazaron grúas de atención en carretera para retirar los vehículos que más dañados se vieron por el accidente. En concreto, dos de ellos, sufrieron grandes daños en la parte delantera. Por el momento, aunque las hipótesis que maneja la Policía Local son las mencionadas, continúan abiertas las diligencias para investigar las causas del siniestro.