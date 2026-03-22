La Muestra de Vinos de Pitarra alcanza los 20 años de trayectoria
Ribera del Fresno celebró la XX Muestra Popular de Vinos de Pitarra, un evento que reunió a amantes del vino y la tradición para realzar la cultura vitivinícola y gastronómica de la región
Juan F. Llano
La localidad de Ribera del Fresno volvió a convertirse el pasado fin de semana en punto de encuentro para los amantes del vino y la tradición con la celebración de la XX Muestra Popular de Vinos de Pitarra y Matanza Tradicional, una jornada festiva que puso en valor la identidad cultural y económica vinculada al sector vitivinícola y a la gastronomía autóctona.
Dentro del programa de actividades destacó la cata de la pitanza, coordinada por el presidente de la AVITIBAR, Antonio Flores Coleto, quien calificó el desarrollo de la iniciativa como «muy positivo» por la participación y el interés generado. Cerca de una treintena de asistentes, en su mayoría socios de la entidad, tomaron parte en esta experiencia divulgativa que contó también con la presencia del alcalde, Miguel Ángel Araya.
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