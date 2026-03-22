Porsupuestos

No consigue el concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Badajoz, Javier Gijón, aprobar los presupuestos municipales en tiempo y forma, a pesar de que lleva anunciando desde que entró en el gobierno local que lo intentaría. «Me voy y no pongo los presupuestos en su sitio», lamentó el lunes, ante la prensa, fuera de micrófono, mientras esperaba que llegase el alcalde, Ignacio Gragera, para presentar el borrador del presupuesto de 2026.

Llevaban meses anunciándolo. Al final el tiempo se les ha echado encima y lo han terminado más tarde que el año pasado. El de 2025 se presentó el 19 de febrero. El de este año no solo se ha retrasado más, sino que su cuantía es inferior, algo que no se recuerda que haya ocurrido antes en este ayuntamiento: ¿qué un equipo de gobierno presente un presupuesto más bajo que el ejercicio precedente? Rarísimo. Menos ahora, que tanto ha crecido el coste de la vida, el del personal, el de los materiales, el de los servicios, todo se ha encarecido, mientras el presupuesto municipal de Badajoz baja. Son solo 300.000 euros menos (una cantidad exigua en 150,5 millones), pero ha bajado. Sin ir más lejos, el presupuesto de 2025 fue de 150,8 millones de euros (se aprobó en pleno el 11 de marzo): 13,2 millones más que en 2024.

Dijo el alcalde que los ingresos solo pueden crecer si se recibe más dinero del Gobierno central (que aunque prometido no está confirmado) o suben impuestos, una opción que el equipo de gobierno descarta. En realidad no es así. Aunque de forma obligada (según defienden los populares, obligados por el Gobierno central) el Ayuntamiento de Badajoz ingresará en 2026 más dinerito del bolsillo de los contribuyentes. En concreto por la tasa de basura, que empezó a cobrar en 2025. En 2026 los ingresos serán mayores: 3,2 millones más, porque el año pasado se empezó a aplicar el 1 de abril, solo cobró tres trimestres, y este año abarca el ejercicio completo. O sea, que el ayuntamiento sí ingresa más por la vía de los impuestos a los ciudadanos. Aunque será lo comido por lo servido, porque deja de percibir 3,6 millones de devolución del IVA cobrado por los contratos con Tubasa y Aqualia.

Será así como lo cuentan, pero si todo está más caro y los gastos y los ingresos que presupuesta el ayuntamiento para este año son prácticamente los mismos que el año pasado, de algún sitio habrán tenido que recortar. De las inversiones.

Para no quedarse en blanco, alcalde y concejal presentaron un plan de inversiones anexo al presupuesto. Y tan anexo. El presupuesto solo contiene 900.000 euros en inversiones, de los que más de la mitad son para las pedanías. El de 2025 contemplaba 16,8 millones. Nada que ver. En el anexo de este año se han incluido partidas ya presupuestadas que no se han podido acometer porque dependían de la venta de parcelas de propiedad municipal, que hasta finales de 2025 no se han materializado. 7,5 millones de euros que en su mayoría contienen inversiones archiconocidas. Algunas incluso están en proceso de licitación, como los 800.000 euros para reposición de aceras y la urbanización de una parcela en Valdebótoa para construir 33 viviendas de protección oficial. A esta cantidad han sumado otros 5 millones de fondos de la estrategia Edil, que tampoco son nuevos. Este plan supondrá una inversión de 14,7 millones de euros, de los que el 85% procede de Europa, destinados a proyectos que se acometerán hasta 2029. De los presupuestos participativos, para los que el año pasado había 100.000 euros, ni se ha vuelto a hablar ni se citan ahora en las cuentas de 2026.

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Entre las inversiones que figuraban en el presupuesto de 2025 y ahora se repiten está el Paseo de la Radio de Cerro de Reyes, el parking de Santa María, el centro de protección animal y mejoras en el alumbrado público. Poco de estreno. Son actuaciones que se daban por supuestas porque estaban presupuestadas en un presupuesto anterior, por supuesto. Sin duda, un presupuesto municipal demasiado escueto y sin novedades de las que presumir. No se entiende entonces el retraso. Para este viaje no hacían falta alforjas.