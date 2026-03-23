Un accidente de tráfico en Zafra obliga a cortar la carretera N-432

Un accidente de circulación registrado sobre las 10.00 horas de este lunes en la N-432, en el punto kilómetro 75,100, dentro del término municipal de Zafra, ha obligado a cortar el tráfico en la carretera.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el siniestro ha consistido en una choque lateral entre un camión y un turismo.

Dos heridos leves

Como consecuencia del impacto, han resultado heridos de carácter leve los dos conductores implicados.

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A causa del accidente, la carretera permanece totalmente cortada al tráfico y mientras se evalúan las posibles alternativas para desviar la circulación en la zona.