Badakadabra llenará de magia a 20 localidades de Badajoz entre marzo y mayo

La octava edición del Festival de Magia con Encantamiento ‘Badakadabra’ llegará a 20 localidades con 17 espectáculos diferentes y pensados para el disfrute familiar y todo tipo de públicos entre los meses de marzo y mayo.

Avalado por el «éxito» de las ediciones anteriores, este programa propio e itinerante de la Diputación de Badajoz, contará con funciones de hipnosis, mentalismo, escapismo, magia cómica o infantil, entre otros muchos espectáculos.

Estas son las 20 localidades

Así, comenzará este sábado en Feria, para pasar posteriormente por Zarza-Capilla, Zurbarán, Calamonte, Entrerríos, La Albuera, Bienvenida, San Pedro de Mérida, Trasierra, La Coronada, La Garrovilla, Maguilla, Cheles, Villanueva del Fresno, Capilla, Villagarcía de la Torre, Fregenal de la Sierra, La Lapa, La Zarza y Retamal de Llerena.

En cuanto a los artistas participantes, se trata de referentes de la escena regional y nacional, entre los que destacan algunos como Amèlie, El gran Chiqui, Sete Martín, Christian Magritte. Lola Mento o El Mago Kreston, quien ha participado hoy en la presentación, deleitando a los presentes con uno de sus trucos.

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Día de la Maga

Además, el festival sigue reforzado su apuesta por la paridad incluyendo cada vez un mayor número de espectáculos protagonizados por magas. Por ello, y coincidiendo con el Día de la Madre, la presente edición introduce como novedad el Día de la Maga para poner en valor el trabajo de las mujeres ilusionistas y reconocer su aportación artística. Tendrá lugar el último día, el 3 de mayo.