Espectáculo para todos los públicos
Badakadabra llenará de magia a 20 localidades de Badajoz entre marzo y mayo
Contará con funciones de hipnosis, escapismo, mentalismo, magia cómica o infantil, así como con el Día de la Maga, para reforzar el papel de las mujeres ilusionistas
La octava edición del Festival de Magia con Encantamiento ‘Badakadabra’ llegará a 20 localidades con 17 espectáculos diferentes y pensados para el disfrute familiar y todo tipo de públicos entre los meses de marzo y mayo.
Avalado por el «éxito» de las ediciones anteriores, este programa propio e itinerante de la Diputación de Badajoz, contará con funciones de hipnosis, mentalismo, escapismo, magia cómica o infantil, entre otros muchos espectáculos.
Estas son las 20 localidades
Así, comenzará este sábado en Feria, para pasar posteriormente por Zarza-Capilla, Zurbarán, Calamonte, Entrerríos, La Albuera, Bienvenida, San Pedro de Mérida, Trasierra, La Coronada, La Garrovilla, Maguilla, Cheles, Villanueva del Fresno, Capilla, Villagarcía de la Torre, Fregenal de la Sierra, La Lapa, La Zarza y Retamal de Llerena.
En cuanto a los artistas participantes, se trata de referentes de la escena regional y nacional, entre los que destacan algunos como Amèlie, El gran Chiqui, Sete Martín, Christian Magritte. Lola Mento o El Mago Kreston, quien ha participado hoy en la presentación, deleitando a los presentes con uno de sus trucos.
Día de la Maga
Además, el festival sigue reforzado su apuesta por la paridad incluyendo cada vez un mayor número de espectáculos protagonizados por magas. Por ello, y coincidiendo con el Día de la Madre, la presente edición introduce como novedad el Día de la Maga para poner en valor el trabajo de las mujeres ilusionistas y reconocer su aportación artística. Tendrá lugar el último día, el 3 de mayo.
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