La Cámara de Comercio de Badajoz celebra 11 ferias de empleo y emprendimiento en seis municipios de la provincia

La Cámara de Comercio de Badajoz celebrará 11 ferias de empleo, emprendimiento y FP Pyme 2026 en seis municipios de la provincia entre abril y noviembre. El objetivo es mejorar la empleabilidad, fomentar el emprendimiento y fortalecer la conexión entre empresas y talento.

El programa incluye las localidades de Badajoz, Mérida, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Don Benito y Villanueva de la Serena.

Las ferias combinan distintos formatos orientados a la contratación y a la formación práctica. En los eventos de gran formato, como Talent Day y Encuentros 45, se habilitarán espacios para entrevistas directas con empresas, orientación laboral personalizada, talleres formativos, ponencias y networking estructurado.

Por otro lado, Activa tu Futuro ofrece un modelo experiencial basado en simulación del mercado laboral, trabajo en equipo y resolución de retos, mientras que las Ferias FP Pyme fomentan la conexión entre centros educativos y empresas, reforzando la FP Dual como vía directa de acceso al empleo.

La Cámara de Comercio ha presentado este lunes la iniciativa en la que el presidente, Mariano García, ha destacado que se prevé la participación de entre 2.500 y 3.000 personas, más de 400 empresas, más de 200 entidades colaboradoras, 150 ofertas de empleo y más de 300 entrevistas laborales reales.

"Llegamos donde están las empresas y el talento, llegamos a todo nuestro territorio. Este despliegue garantiza un impacto directo en la economía provincial, con oportunidades concretas de empleo, formación y emprendimiento", ha comentado.

Además, ha señalado que habrá una parte dirigida a talento joven y otra a senior. También se entregarán galardones pioneros como el Premio Talento Joven Emprendedor y el Premio Excelencia FP Dual, que según el director, "se reconocerá la innovación de jóvenes emprendedores y el compromiso de los centros educativos en la formación y en la conexión con el tejido empresarial".

"En nuestras ferias habrá personas en búsqueda activa de empleo, así como empresas y jóvenes de FP dual, conectaremos empresas con centros educativos", ha comentado Mariano García.

Calendario de ferias

La primera feria orientada a la empleabilidad juvenil será el 8 de abril en Badajoz, mientras que el día 21 se celebrará en Almendralejo unas dinámicas prácticas para jóvenes en clave de empleabilidad. Villafranca de los Barros será el siguiente municipio que acogerá un recorrido por competencias, decisiones y emprendimiento el día 22. Un día después, habrá un encuentro entre empresas y formación profesional en Expoenergea, el punto de encuentro del sector energético en Extremadura que se celebra en Badajoz los días 22, 23 y 24 de abril en Ifeba.

Don Benito acogerá el 28 de abril una actividad experiencial orientada a la activación profesional y la última cita juvenil del bloque de primavera será en Villanueva de la Serena el 29 del mismo mes.

En cuanto a los encuentros específicos para mayores de 45 años, el 4 de junio se celebrará en el edificio Ibercaja Siglo XXI de Badajoz. También en este lugar se realizará el evento Talent Day el 8 de octubre, una gran feria de talento, empresa y reconocimiento.

Los encuentros FP Pyme serán en Almendralejo el 28 de octubre, donde propone ser una cita para la conexión entre empresa y formación, en Mérida el 11 de noviembre y el cierre anual de la línea formativa y empresarial se realizará en Badajoz el 26 de noviembre.

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