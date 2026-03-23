La Cámara de Comercio de Badajoz celebra 11 ferias para promover el empleo y el emprendimiento por toda la provincia

La Cámara de Comercio de Badajoz ha presentado su programa Ferias de Empleo, Emprendimiento y FP Pyme 2026, una importante iniciativa territorial de activación del talento en Extremadura.

Entre abril y noviembre, se celebrarán 11 ferias en seis municipios -Badajoz, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Don Benito, Villanueva de la Serena y Mérida- con el objetivo de mejorar la empleabilidad, fomentar el emprendimiento y fortalecer la conexión entre empresas y talento. La primera de ellas es el 8 de abril en Badajoz.

El proyecto moviliza 440.000 euros de inversión, con 70% financiado por el Fondo Social Europeo Plus y 30% aportados por la Cámara, lo que supone una gran apuesta de la institución.

Se prevé la participación de entre 2.500 y 3.000 personas, más de 400 empresas, más de 200 entidades colaboradoras, 150 ofertas de empleo y más de 300 entrevistas laborales reales.

Durante la presentación de esta iniciativa, el presidente de la Cámara, Mariano García, ha destacado que ”llegamos donde están las empresas, llegamos donde está el talento, llegamos a todo nuestro territorio. Este despliegue garantiza un impacto directo en la economía provincial, con oportunidades concretas de empleo, formación y emprendimiento”.

Las ferias combinan distintos formatos orientados a la contratación y a la formación práctica. En los eventos de gran formato, como Talent Day y Encuentros 45, se habilitarán espacios para entrevistas directas con empresas, orientación laboral personalizada, talleres formativos, ponencias y networking estructurado.

Por su parte, Activa tu Futuro ofrece un modelo experiencial basado en simulación del mercado laboral, trabajo en equipo y resolución de retos, mientras que las Ferias FP Pyme fomentan la conexión entre centros educativos y empresas, reforzando la FP Dual como vía directa de acceso al empleo.

El proyecto incorpora además galardones pioneros: el Premio Talento Joven Emprendedor y el Premio Excelencia FP Dual, reconociendo la innovación de jóvenes emprendedores y el compromiso de los centros educativos en la formación y en la conexión con el tejido empresarial.

La iniciativa se apoya en la sólida presencia territorial de la Cámara, con 14 delegaciones y 9 viveros de empresa, a los que próximamente se sumará este año la Incubadora de Alta Tecnología en Badajoz -INQUORE-, consolidando su papel como motor económico y agente clave en el impulso del empleo, el emprendimiento y la competitividad empresarial en la provincia.

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