El Circo Encantado prorroga su estancia en Badajoz tras el "éxito" conseguido

El espectáculo del 'Circo Encantado' seguirá en Badajoz hasta el domingo 29 de marzo, motivados por el "éxito de ventas conseguido".

Tras un dificultoso inicio en la ciudad, donde han sufrido dos cancelaciones, la compañía ha decidido renovar su estancia, ya en su nueva ubicación del Cerro del Viento.

Esta creación circense, musical y teatral, combina humor y emoción entre los asistentes, con una experiencia inmersiva que sucede dentro de una original mansión encantada.

El elenco del Circo Encantado de Badajoz, en plena actuación. / Cedida

Un "espectáculo de lujo" de 120 minutos, señala la compañía, durante los cuales los asistentes podrán disfrutar de una atmósfera "mágica, llena de emoción". La función goza de celebridades del mundo circense como Graciela Galán, Medalla de Oro multidisciplinar de las Bellas Artes, quien interpreta al personaje principal de Doña Terrorífica o David y Úrsula Núñez Rossi, galardonados por el Festival Internacional de Circo de Montecarlo.

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La empresa Arte y Circo S.L. ha manifestado que están "comprometidos con la búsqueda por la inclusión, el respeto y el entorno" con el objetivo de acercar las artes escénicas al público en el intento de construir para Badajoz "una experiencia cultural inolvidable".