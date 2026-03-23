Ya no hay okupas en el estadio José Pache de Badajoz: este martes se derriba la última construcción en pie

Doce años después de que el Cerro de Reyes disputase su último partido en el estadio José Pache de Badajoz, las viejas instalaciones deportivas van a pasar a ser historia. Ya no hay okupas en el recinto y está previsto, según ha informado la Consejería de Infraestructuras, que este martes se eche abajo la última construcción que queda en pie: las antiguas oficinas ubicadas en la parte alta del campo de fútbol.

Para poder demolerlas, trabajadores de una empresa especializada han estado este lunes retirando la cubierta con amianto de estas dependencias, en la que hasta solo hace unos días vivían varias personas.

La negativa de los okupas a abandonar el estadio -algunos llevaban más de 7 años residiendo de manera ilegal- ha retrasado su demolición, que se inició en 2023 con el derribo de parte del muro perimetral y pequeñas construcciones anexas. Finalmente, tres años después y con una orden de desahucio judicial de por medio, el desalojo del viejo José Pache se ha llevado a cabo sin incidentes y sin necesidad de que interviniera la policía para que los okupas se marchasen. Fuentes de la consejería reconocen que ha sido «laborioso» conseguir que abandonaran las instalaciones, porque ha requerido un trabajo «individual» del personal de la Junta y de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Badajoz «con cada una de las personas que allí se encontraban».

El pasado 17 de marzo, una máquina retomó los trabajos de demolición en la parte que ya no estaba okupada. Se tiraron los vestuarios y, al día siguiente, las dependencias donde estaban ubicadas las cabinas para la prensa.

Entonces, aún quedaban dos parejas viviendo en las antiguas oficinas del estadio y las tareas se paralizaron momentáneamente para darles un margen de tiempo para irse de forma voluntaria, lo que finalmente hicieron.

Según contó uno de los okupas, el día que llegó la máquina había 19 personas en el José Pache. Durante todos estos años, el número ha fluctuado y nunca se ha sabido a ciencia cierta cuántas personas residían en las instalaciones. La cifra que manejaba la Junta era de entre 3 y 10. Hay quienes se habían establecido de forma permanente en estas dependencias y otros que iban y venían.

Progresivo deterioro

El deterioro del viejo estadio ha ido en aumento desde que quedó en desuso. En diciembre de 2023, tras un incendio intencionado en el que dos hombres resultaron gravemente heridos, el servicio de bomberos, a petición del Ayuntamiento de Badajoz, elaboró un informe sobre la situación del recinto. Su conclusión fue que había que clausurarlo de manera inmediata por el riesgo que suponía para las personas que residían allí.

Sin embargo, los okupas no aceptaron marcharse y la Junta de Extremadura decidió interponer una denuncia en los juzgados por ocupación ilegal de edificio público. El juicio se demoró, pero finalmente se consiguió la orden de desahucio, al menos para los okupas que fueron condenados.

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La Consejería de Infraestructuras es la propietaria de estos terrenos. No tiene ningún plan para ellos y no descarta cederlos en el futuro al ayuntamiento. El Plan General Municipal (PGM) contempla en esta zona un desarrollo urbanístico residencial privado, que incluye un ‘pulmón verde’, una zona de vegetación entre la rotonda del centro de salud del Cerro del Viento, La Banasta y las traseras del cementerio de San Juan.