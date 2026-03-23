Una joven conductora resulta herida grave al chocar contra un muro en Ricardo Carapeto (Badajoz)

Fin de semana accidentado en Badajoz, en materia de seguridad vial. Pasada la medianoche del domingo al lunes tuvo lugar otro incidente en el que se vio implicada una conductora de 20 años que resultó herida grave.

Según informa el 112 de Extremadura en el parte de últimas incidencias, en Badajoz se registró un accidente de tráfico urbano a las 00.20 horas, que consistió en un vehículo que chocó contra un muro y volcó, según se desprende de la reseña. Ocurrió en la avenida Ricardo Carapeto. Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió policontusiones y fue trasladada al Hospital Universitario de Badajoz en estado grave.

Al lugar del accidente acudió una patrulla de servicio de la Policía Local de Badajoz, los bomberos del parque municipal y una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES).

El de anoche era el tercer accidente aparatoso ocurrido en las calles de Badajoz el fin de semana, aunque sin consecuencia de gravedad. La noche del viernes, pasadas las 22.30 horas, tres vehículos se vieron implicados en una colisión múltiple ocurrida en el puente de la Universidad. Uno de los conductores dio positivo en la prueba de alcoholemia.

Ayer domingo, pasadas las 12.30 horas, un vehículo chocó contra una farola en el polígono industrial de El Nevero y volcó. Sus ocupantes, un hombre y una mujer, tampoco sufrieron heridas de importancia.