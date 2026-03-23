El López de Ayala de Badajoz se descubre ante el público por el Día Mundial del Teatro

El teatro López de Ayala de Badajoz conmemora el próximo viernes, 27 de marzo, el Día Mundial del Teatro con dos visitas guiadas teatralizadas. Bajo el lema ‘Entresijos del teatro’, los asistentes podrán descubrir sus entrañas e historias más curiosas. Los pases serán a las 10.30 y a las 12.30 horas.

El acceso será gratuito, pero es necesario inscribirse previamente a través de un formulario en la página web www.teatrolopezdeayala.es, donde se debe indicar el nombre de los interesados (máximo 2 personas por correo enviado).

El plazo para realizar la petición ha comenzado este lunes y finalizará el jueves 26 de marzo a las 13.00 horas. Cada pase, que durará unos 90 minutos, tiene un límite de 50 personas.

Durante la visita, el público descubrirá la historia del López de Ayala, a través de las explicaciones de Ana González, jefe de Comunicación, que se acompañarán de escenas teatrales que mostrarán los entresijos del teatro en distintos espacios del edificio, que correrán a cargo de Simón Ferrero y Isabel Martín, de El Avispero Producciones.

Además, durante el recorrido, se estará desarrollando el montaje de‘K- Power: ElMusical K–Pop’, que se representará este mismo día, por los que los asistentes podrán conocer también cómo es el trabajo previo a un espectáculo. La entrada del público será por la puerta principal del teatro, ubicada en la plaza de Minayo.

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El López de Ayala conmemora este año su 140 aniversario. A lo largo de este tiempo ha superado guerras, amenazas de derribo e incluso etapas de escasa atención cultural. Atesora múltiples curiosidades y anécdotas que se contarán durante estas visitas, en las que también se ofrecerán explicaciones sobre la tramoya y los principales aspectos técnicos de este coliseo, acompañadas de pinceladas históricas y técnicas.