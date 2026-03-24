Comienzan las obras de renovación de las centrales técnicas del Hospital Universitario de Badajoz con una inversión de 11 millones

El Área de Salud de Badajoz ha iniciado las obras para la renovación integral de las centrales técnicas del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, una actuación considerada estratégica para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales y mejorar la eficiencia energética del principal centro sanitario de Extremadura. La intervención cuenta con una inversión de 11 millones de euros y permitirá sustituir instalaciones térmicas que datan de finales de los años 70. La central térmica se encuentra en un estado de obsolescencia que provoca que en ocasiones funcione mal debido al desgaste que sufrido con el uso intensivo del hospital.

Según ha destacado el gerente del Área de Salud de Badajoz, Demetrio Pérez, el hospital "viene funcionando con unas instalaciones técnicas que se encuentran totalmente obsoletas", una situación que ha provocado "averías, incidencias y falta de eficiencia" a lo largo de los años. En este sentido, ha subrayado que el sistema actual ha sobrevivido mediante "parche tras parche y soluciones provisionales", lo que hacía imprescindible una actuación de gran calado. Durante estos años, se han llevado a cabo muchas reparaciones con el fin de poder mantener en funcionamiento las instalaciones, pero el sistema no admite más "parches" y por ello se tomó la determinación de acometer estas intervenciones de calado.

"Era imprescindible actuar"

Las obras ya han comenzado y permitirán renovar completamente las infraestructuras encargadas de suministrar calefacción, agua caliente sanitaria o vapor para procesos de desinfección hospitalaria. "Era imprescindible actuar", ha afirmado Pérez, quien ha explicado que con el actual Ejecutivo autonómico "se pone en marcha un programa y un proyecto con una inversión de más de 27 millones de euros para renovar completamente todas las instalaciones".

El gerente del Área de Salud de Badajoz eleva hasta los 27 millones de euros porque incorpora a esta cifra los más de 14 millones que se han invertido en las mismas instalaciones, pero en el complejo hospitalario Perpetuo Socorro-Materno Infantil.

Las obras

El proyecto contempla la sustitución de las antiguas calderas, la modernización de redes y tuberías y la implantación de sistemas energéticamente más eficientes, preparados para responder a las necesidades actuales del complejo hospitalario. "Con este nuevo equipamiento vamos a tener un sistema mucho más fiable y eficiente y preparado para lo que es el presente", ha indicado el gerente del Área de Salud.

La actuación permitirá reducir el impacto ambiental de la actividad hospitalaria y mejorar la seguridad en la prestación de servicios básicos imprescindibles para el funcionamiento diario del centro sanitario. Desde el Área de Salud se subraya que la renovación de las centrales técnicas contribuirá a garantizar el confort térmico de pacientes y profesionales, además de optimizar el consumo energético.

En el caso del Hospital Universitario de Badajoz estas nuevas instalaciones se ubicarán entre el acceso a consultas externas y el nuevo aparcamiento en superficie. Este proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio de instalaciones en el que irán ubicados todos los sistemas de refrigeración, agua caliente y calefacción. Esta nueva infraestructura tendrá una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados.

14 meses de obras

Las obras tienen un plazo de ejecución que se extenderá durante 14 meses. "Las obras han comenzado ya y estarán listas y finalizadas para principios del 2027", ha señalado Pérez, quien ha detallado que la intervención incluye "la mejora y renovación de las redes y tuberías" así como una mejora global de la eficiencia energética del complejo hospitalario.

Esta inversión fue autorizada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el 6 de mayo de 2025, cuando se dio luz verde al Servicio Extremeño de Salud para contratar una actuación considerada clave para modernizar las infraestructuras técnicas del hospital. Las instalaciones actuales datan de 1979 y se encontraban "deterioradas y obsoletas desde el punto de vista energético", según explicó entonces la portavoz del Ejecutivo autonómico.

"Cambiar el corazón del hospital"

La reforma permitirá dotar al complejo hospitalario de sistemas de "alta eficiencia energética y tecnología de última generación", en una intervención descrita como "cambiar el corazón del hospital estando en total funcionamiento". Se trata de una de las mayores inversiones recientes en infraestructuras sanitarias en la provincia de Badajoz y contará con financiación europea a través de los fondos FEDER.

Desde el Área de Salud se insiste en que este tipo de actuaciones, aunque invisibles para la ciudadanía, resultan fundamentales para garantizar la calidad asistencial. "Son inversiones imprescindibles", destacan fuentes sanitarias, que recuerdan que el correcto funcionamiento de las centrales técnicas condiciona servicios críticos como la climatización, el suministro de agua o los sistemas de esterilización.

Con la puesta en marcha de estas obras, el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz da un paso decisivo hacia la modernización de sus infraestructuras, reforzando la sostenibilidad energética y la fiabilidad de unos sistemas esenciales para el funcionamiento diario del mayor centro sanitario de Extremadura.

Obra de 11 millones de euros

Las actuaciones en el hospital comenzaron la semana pasada. La unión temporal de empresas (UTE) Senpa-Elecnor fue la adjudicataria del lote 1, que contempla las mejoras en la central técnica del Hospital Universitario de Badajoz. Su propuesta, 10.945.166 euros con impuestos incluidos, fue la más valorada por la mesa de contratación como oferta mejor posicionada en cuanto a la calidad-precio. Tras los meses que ha durado el proceso de adjudicación, el 17 de octubre se firmó la adjudicación y el acuerdo entre la UTE y la administración pública.

Tras esto, en diciembre se firmó el acta de replanteo y tras el inicio de los trabajos. Desde ahora y hasta el próximo año las máquinas y las obras estarán visibles en el exterior del hospital, pero también bajo tierra oculta a la mirada de los pacenses. Con esta intervención se renovarán por completo unos sistemas que llevan décadas sin sustituirse dando la garantía de continuidad del servicio hospitalario en buenas condiciones.