La Diputación de Badajoz convoca el premio Dulce Chacón de Narrativa Española

Tras las ediciones que han premiado a Alana S. Portero y David Uclés, el Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz ha convocado por tercera vez consecutiva el premio Dulce Chacón de Narrativa Española, cuyas bases ya se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia del 20 de marzo.

El criterio que se buscará para elegir un ganador será para aquella obra de sensacional contenido humano y calidad literaria. El jurado examinará las obras recibidas, buscando recordar la "trayectoria vital y estética" de Dulce Chacón, que engloba los valores humanos de la autora como la solidaridad o la justicia.

El premio se otorga de carácter anual a toda aquella obra que sea narrativa, escrita en castellano, impresa y editada en España durante el año anterior a la presente convocatoria. También se incluyen aquellos trabajos que hayan sido creados en lenguas cooficiales pero traducidos al castellano y cuya primera edición traducida se encuentre en el año vigente de la presente convocatoria.

Este año, en Olivenza

La gala se desplaza este año a Olivenza, en consonancia con el carácter itinerante de la mayoría de programas propios de la Institución provincial. De esta forma, los jurados populares (Zafra y Olivenza) se constituirán a partir de los clubes de lectura existentes y de aquellos lectores y lectoras que, aun no perteneciendo a clubes de lectura, estén interesados en participar.

Noticias relacionadas

Se distribuirán en cuatro grupos, cada uno de los cuales leerá, al menos, una de las obras seleccionadas. Posteriormente, se debatirá entre los cuatro grupos para elegir la obra que tendrá que defender el representante de cada Jurado Popular que formará parte del Jurado Final. Ambos jurados defenderán una de las cuatro obras nominadas al premio, que puede coincidir o no en los dos jurados. Cabe destacar, por último, que el Jurado de Expertos estará formado por personas de reconocida solvencia en el mundo de la literatura y, en general, de la cultura.