La Diputación de Badajoz se une como entidad patrocinadora del equipo ciclista de Monesterio Ankay

La Diputación Provincial de Badajoz entrará a formar parte del grupo de empresas e instituciones patrocinadoras del equipo ciclista de Monesterio, Ankay Team. El acuerdo se materializó en una reunión que se celebró en las dependencias de la institución provincial, en la que participaron, Ricardo Cabezas, diputado delegado del Área de Cultura, Deporte, Juventud, Políticas Sociales y Cooperación Internacional; la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas; el concejal del Área de deportes del ayuntamiento, Francisco Javier Granadero y el director deportivo de Ankay, Antonio Calderón Iglesias.

Si hace unas semanas, el ayuntamiento de Monesterio anunciaba su deseo de integrarse como entidad patrocinadora del equipo, ahora, “a través de una propuesta de la alcaldesa”, la Diputación pacense, hace lo propio y se suma como a esta iniciativa deportiva como nuevo mecenas.

En declaraciones a la emisora municipal, Radio Monesterio, el diputado provincial, ha destacado “el compromiso, tanto de la alcaldesa, como de su concejal, por todos los proyectos deportivos que se desarrollan en su localidad”. Cabezas, ha puesto en valor “el magnífico trabajo” que está desarrollando Antonio Calderón, a través de un proyecto deportivo muy consolidado que, este año, cuenta como jefes de filas con los campeones de Extremadura, Jaime Moreno y Nicolás Montero.

Apoyo al deporte rural

“Nuestra razón de ser es apoyar todos aquellos proyectos deportivos que surjan en el ámbito rural”, expresa el diputado provincial. En este contexto, Cabezas anuncia que, desde la Diputación, se hará “todo lo que esté en nuestras manos para que el equipo ciclista de Monesterio pueda seguir sumando éxitos deportivos”.

“Podemos pensar que, para sacar adelante proyectos de este tipo, con entrenar y competir es suficiente”. Nada más lejos de la realidad, afirma el diputado provincial, convencido de la necesidad de defender las iniciativas de esta envergadura, que se dan en municipios de menos de 20.000 habitantes. “Desplazamientos, pernoctaciones, material deportivo, asistencias… forman parte de un presupuesto muy ajustado, que necesita tener el refuerzo y el apoyo de la institución provincial”, señala Ricardo Cabezas.

A falta de cuantificar cuál será realmente la cantidad económica que se otorgue, el responsable del área de deportes afirma que, tras la reunión, “los técnicos del área están valorando hasta donde podemos llegar”. La idea, expresa, es iniciar la colaboración económica, “de manera extraordinaria, este mismo año”, para que, de cara a 2027, tenga consignación en los presupuestos provinciales y así, “garantizar el apoyo y la continuidad”.

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Tras el logro de este compromiso, Antonio Calderón ha mostrado su satisfacción y agradecimiento, tanto al ayuntamiento, como a la Diputación de Badajoz, por su implicación, para el fortalecimiento de un proyecto deportivo, “muy ilusionante”, que, con este respaldo, será “aún más potente”.