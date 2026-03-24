Investigado un residente de provincia de Badajoz por un delito de estafa informática

La Guardia Civil ha investigado a tres personas, una de ellas residente en la provincia de Badajoz, como presuntas autoras de estafa informática. Según ha informado en nota de prensa, los delitos se cometieron mediante el acceso fraudulento a los correos corporativos de la empresa con la que tenían una relación contractual y en la que recibían la facturación, modificando los números de cuenta en las facturas para provocar la realización de abonos bancarios fraudulentos.

Todos los hechos fueron denunciados a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil después de que los perjudicados se percataran de que los abonos bancarios no habían llegado debidamente a las empresas realmente emisoras de las facturas, las cuales, en base a su relación contractual, habían realizado en realidad los trabajos facturados. Estas empresas, con sede física en Las Rozas (Madrid), Paradas (Sevilla) y Jaén (Jaén), sufrieron un perjuicio económico superior a los 240.000 euros, si bien por la rápida actuación policial se logró recuperar más de 225.000 euros.

Denuncias

La primera denuncia presentada en menos de 24 horas desde que se efectuó la transferencia permitió que, de forma inmediata, la Guardia Civil iniciará los trámites con la entidad bancaria receptora del abono fraudulento bloqueando la cantidad de 200.000 euros en la primera cuenta destinataria y otros 25.000 euros reenviados a una segunda cuenta también fraudulenta.

La segunda y tercera denuncia fueron presentadas varios días después de efectuarse los abonos fraudulentos, al recibir las empresas perjudicas varios requerimientos de pago de los proveedores legítimos y, tras revisar las comunicaciones electrónicas previas, percatarse del fraude.

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Aunque el iniciar las investigaciones pertinentes no fue posible obtener el bloqueo de movimientos bandarios, el Equipo de la Cibercomandancia pudo reconstruir con detalle la trazabilidad de cada uno de los pagos fraudulentos lograron finalmente identificar e investigar, en el marco de la Operación Dynabec, residentes en las provincias de Algeciras, Badajoz y Tarragona.